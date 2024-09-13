Перші рендери Galaxy S25: що нового у майбутньому смартфоні Samsung

Кілька днів тому з’явилися перші рендери Galaxy S25 Ultra, а тепер такі самі зображення з’явились і для звичайної моделі Galaxy S25.

Очікується, що майбутній смартфон Samsung Galaxy S25 буде трохи меншим за свого попередника за всіма розмірами. Його розміри складатимуть 146,9×70,4×7,2 мм у порівнянні з 147×70,6×7,6 мм у Galaxy S24.

В цілому за зовнішнім виглядом Galaxy S25 буде дуже схожий на S24, але матиме менші рамки (якщо ці рендери точні) і кільця для камер на задній панелі. Схоже, що плоскі бічні грані залишаться.

Galaxy S25 використовуватиме або власний чипсет Exynos (швидше за все він буде маркуватися як Exynos 2500), або флагманський Snapdragon 8 Gen 4. З цього приводу публікуються суперечливі повідомлення. Процесор доповнить оперативна пам’ять обсягом 12 ГБ. Мінімальна місткість сховища все ще становить 128 ГБ, як і минулого року. Місткість акумулятора, ймовірно, також залишиться незмінною і становитиме 4000 мАгод.

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Як повідомляє джерело цих рендерів, офіційна презентація сімейства смартфонів Samsung Galaxy S25 має відбутися протягом тижня, який розпочнеться 13 січня 2025 року.

Джерело: gsmarena

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