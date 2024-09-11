Samsung Galaxy S25 Ultra стає схожим на Sony Xperia — рендери демонструють флагман з усіх боків

Інформатор OnLeaks у співпраці з AndroidHeadlines показав зображення Samsung Galaxy S25 Ultra зі всіх боків. Раніше можна було побачити лише передню сторону смартфона.

Комплект рендерів дає чітке уявлення про форми та пропорції Galaxy S25 Ultra. Зображення підтверджують відхід Samsung від прямих кутів свого флагмана. Протягом кількох попередніх поколінь компанія зберігала форму прямокутника у дизайні телефона — зараз кути дещо закруглені.

Така форма викликала нарікання користувачів через незручності з носінням у кишені тощо. Попри власну наполегливість, Samsung, схоже, дослухалась до думки власників свого найдорожчого моноблокового смартфона.

В іншому дизайн S25 Ultra наслідки серію. Грані теж прямі, майже не закруглені. Це також буває незручно, але Samsung слідує модним трендам, які визначають, зокрема, Apple iPhone, у яких теж подібні грані. Але у попередніх Ultra рамка все ж була більш закруглена знизу. Корейський флагман загалом став більш схожим на серію Sony Xperia, яка хоч і не користується надто великою популярністю на ринку, проте має схвальні відгуки про дизайн.

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AndroidHeadlines вважає, що Samsung Galaxy S25 Ultra збереже акумулятор місткістю 5000 мАг попри зменшення товщини. Прихильники вже якийсь час радіють з чуток про Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в усіх варіантах флагмана — чипи Exynos традиційно непопулярні.

Galaxy S25 Ultra отримає 50 МП надширококутну камеру з датчиком ISOCELL JN3, 200 МП основну камеру H2 та 10 МП 3x телефото з датчиком IMX754. S25 Ultra буде легшим за свого попередника – лише 219 г, порівняно з 232 г. За менших габаритів він збереже той самий розмір екрана. Реліз телефона джерела очікують 13 січня 2025 року.

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Джерело: Android Headlines

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