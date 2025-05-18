Новини Пристрої 18.05.2025 о 18:27 comment views icon

Перші тести RTX 5060 — NVIDIA все ж надала драйвер «обраним» на жорстких умовах

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Андрій Русанов

Автор сайту

Перші тести RTX 5060 — NVIDIA все ж надала драйвер «обраним» на жорстких умовах
Відеокарта Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition / Asus

Днями ITC.ua повідомляв, що NVIDIA не надала пресі драйвер RTX 5060 до її виходу, тож попередніх оглядів ніхто не очікував. Але дехто їх все ж отримав — окремі огляди з’явилися.

Сайт GamerStar Tech розповідає, що погодився на умови лише для того, щоб отримати доступ до драйвера та опублікувати огляд. Сайт чітко зазначає, що неможливо було самостійно обирати налаштування, конкретні відеокарти чи технологію вимірювання — це було продиктовано NVIDIA.

«NVIDIA вирішила зробити драйвер, який абсолютно необхідний для тестування відеокарти, доступним заздалегідь лише за певних умов і для дуже обмеженої кількості ЗМІ по всьому світу», — пояснює GameStar.

NVIDIA обрала конкретні ЗМІ, деякі з них повідомляють, що ця ситуація дуже незвичайна, і вони воліли б, щоб компанія дозволила усім журналістам отримати драйвер без жодних обмежень. Огляди в цілому позитивні, з зазначенням деяких недоліків. Жодне з видань не коментує, чи можуть вони бути замовними. Ось ці матеріали (зібрані VideoCardz):

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Мабуть, найбільш інформативною є інфографіка, надана французьким сайтом JVTech. У огляді йдеться, що журналісти змогли зіграти лише у визначених 5 ігор та з налаштуваннями, визначеними NVIDIA. А саме у 1080p, з DLSS 4 в режимі якості та MFG x4 або без.

«Ми насамперед зазначимо, що NVIDIA не брехала щодо власних бенчмарків. Отже, так, MFG все ще здатна змусити лічильник FPS вибухнути, як ніколи раніше, навіть до 300 FPS у Marvel Rivals або 146 FPS у Cyberpunk 2077. Але є проблема: 1% мінімальних результатів трохи занизький на наш смак у деяких іграх, особливо в Hogwarts Legacy, яку нам важко вважати грабельною», — пише JVTech.

Очевидно, повних та чесних оглядів слід очікувати вже після завтрашнього релізу. Офіційно відомо, що NVIDIA RTX 5060 представлять 19 травня на Computex 2025.

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