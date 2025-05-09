Ніяких оглядів RTX 5060? NVIDIA не надаватиме драйверів пресі до запуску відеокарти

Ілюстрація до теми Igor'sLAB

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Здається, не варто очікувати якісних оглядів NVIDIA RTX 5060 напередодні релізу відеокарти 19 травня. Компанія обмежила доступ до відповідних драйверів для преси.

Фактично повторюється ситуація з RTX 5060 Ti, яка була випущена з 16 ГБ та 8 ГБ вбудованої пам’яті. Останню конфігурацію NVIDIA не надсилала для оглядів пресі, а згодом оглядачі були не надто вражені її роботою. Як зазначає VideoCardz, відеокарта «не лише ледве справляється з більшістю сучасних ігор з такими ж налаштуваннями текстур, але й сильно залежить від версії PCIe».

Згідно з інформацією HardwareUnboxed та Igor’sLAB, NVIDIA не випускатиме драйвери до дня запуску RTX 5060. Для більшості технологічних видань це означає повну відсутність висвітлення. Відомо, що рішення було прийнято минулого тижня та підтверджено партнерами компанії. При цьому відеокарти будуть відправлені оглядачам.

«Я не опублікую (і не зможу) опублікувати огляд GeForce RTX 5060 тут, на офіційному запуску. Не тому, що зразок відсутній — він уже на столі — а тому, що NVIDIA вирішила не надавати жодних драйверів для преси до запуску», — повідомляє Ігор Валлосек з Igor’sLAB.

Серед оглядачів поширюється думка, що NVIDIA поспішала з випуском серії RTX 5060. Компанія могла б почекати та використати 3 ГБ пам’яті GDDR7, що збільшило б місткість до 12 ГБ. На жаль, цей тип пам’яті не очікується до оновлення SUPER і наразі доступний лише для у RTX 5090 для ноутбуків.

Розділ Технології виходить за підтримки

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