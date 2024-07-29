Перший ігровий трейлер Harry Potter: Quidditch Champions — знайомі обличчя та геймплей 2001 року

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Трейлер очікуваної гри у всесвіті проводить через подорож гравця від поля з квідичу в Гоґвортсі до фіналу спортивної кар’єри, кульмінацією якої є перемога на Кубку світу. Можна грати за власного або попередньо створених персонажів, зокрема Рона Візлі, Драко Мелфоя, Чо Чанга та самого Гаррі Поттера. У міру зростання навичок та популярності матчі відбуватимуться у більших та грандіозніших місцях.

Власне, в цьому ігровому трейлері небагато власне ігрового процесу. Є короткий огляд переслідувачів, які несуть Кваффл, а також кілька кадрів гравців, які мчать вперед на мітлах. Однак, якщо уявити кимось як Поттер чи Крум, можна поганятися за культовим Золотим снітчем.

Елі Джонсу з GamesRadar геймплей нагадав 2001 рік та Harry Potter and the Philosopher’s Stone для ПК і PS1. З одного боку, приємна ностальгія, а з іншого «технологія квідичу не змінилася за понад 20 років».

Harry Potter: Quidditch Champions має вийти 3 вересня, а фізичне видання — у листопаді 2024 року.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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