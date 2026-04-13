Новини Кіно 13.04.2026

Ральф Файнс вже не Волдеморт у "Гаррі Поттері": він назвав несподівану заміну

Андрій Шадрін

Райф Файнс & Волдеморт / Variety & Getty Images

Ральф Файнс вважає, що “корабель відплив” щодо його повернення до ролі Волдеморта, однак він був би більш ніж радий передати чарівну паличку іншому видатному британському актору — Тільді Свінтон.


Під час появи на шоу “The Claudia Winkleman Show” наприкінці минулого тижня Файнса запитали про майбутній серіал HBO “Гаррі Поттер” та чутки про те, хто візьме на себе роль Темного Лорда.

“Пам’ятаю, мене запитали одного разу, коли ми зняли всю серію фільмів, чи повернуся я до цієї ролі — це було кілька років тому. Я сказав: “Так, із задоволенням”. Але відтоді нічого не сталося, і думаю, той корабель уже відплив”, — зізнався Файнс.

Проте він додав:

“Але скажу вам: десь згадували ім’я Тільди Свінтон як можливої претендентки, і я вважаю, що вона була б неймовірна”.

Справді, ім’я Свінтон шепотіли як можливий варіант поряд із Кілліаном Мерфі, однак зірка “Оппенгеймера” та “Острогів Піки” нещодавно спростував ці чутки.


“Я нічого про це не знаю. До того ж, дуже важко слідувати за будь-чим, що робить Ральф Файнс. Ця людина — справжня акторська легенда, тож удачі тому, хто збирається заповнити ці черевики”, — сказав Мерфі в подкасті Джоша Горовіца “Happy Sad Confused”.

Раніше Файнс також підтримав кандидатуру Мерфі, сказавши Енді Коену на “Watch What Happens Live” у грудні 2024 року:

“Кілліан — фантастичний актор. Це чудова пропозиція. Я повністю за Кілліана. Так”, — говорив тоді Ральф.

Тим часом генеральний директор HBO Кейсі Блойс у березні 2026 року розвіяв усі чутки щодо кастингу, заявивши в інтерв’ю Variety, що роль Волдеморта досі не заповнена.

“Я навіть не знаю, кого ми збираємося затвердити. Я справді не знаю! Поставтеся до всього, що читаєте, зі скептицизмом”, — зауважив він.

Окрім Свінтон і Мерфі, в медіа фігурували також імена Пола Беттані та Тома Гіддлстона, однак жодного офіційного підтвердження не було.

Волдеморт & Тільда Свінтон / Variety & Getty Images

Прем’єра першого сезону запланована на Різдво 2026 року. Основний акторський склад серіалу вже сформований: Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон — Герміону Ґрейнджер, Алістер Стаут — Рона Візлі, Джон Літгоу — Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір — Мінерву Макґонаґол, Пааpa Ессієду — Северуса Снейпа, а Нік Фрост — Рубеуса Геґріда.

 

Джерело: Variety

