Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу

Аделін Рудольф у ролі Кітани в «Мортал Комбат 2» / Warner Bros.

Всього за добу з моменту релізу перший трейлер «Мортал Комбат 2» зібрав вражаючі 106, 8 млн переглядів з усіх платформ.

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Згідно з Deadline, цей показник є рекордним для red-band трейлерів — тобто таких, що містять сцени насильства, крові, нецензурну лексику тощо, і призначені лише для дорослої аудиторії. Попередники у відповідній категорії мали чи не вдвічі менші результати: до прикладу, «Загін самогубців» зібрав 58,5 млн переглядів за добу.

Поява Карла Урбана у ролі бійця з Голлівуду Джонні Кейджа, схоже, спрацювала чудово. Кейдж — це, по суті, пародія на зірок бойовиків 90-х, на кшталт Жана-Клода Ван Дамма, який був джерелом натхнення для персонажа. Для більшої достовірності Warner Bros. і New Line Cinema випустили тизер його неіснуючого фільму «Uncaged Fury» і організували для «актора» фейкову сторінку на IMDb (яка, щоправда, існує лише у вигляді скриншота). З цікавого, навіть тизер з фільмом Кейджа мав непоганий трафік з 22,2 млн за 24 години.

Персонаж Урбана стане одним з тих, хто підсилить команду Зовнішнього світу, яку збирає суперечливий Коул Янг, боєць ММА і нащадок легендарного Скорпіона, щоб перемогти на турнірі Mortal Kombat і взяти під контроль Земне царство.

Свої ролі у сиквелі повторять Джессіка МакНеймі (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Райден), Мехкад Брукс (Джакс), Луді Лін (Лю Кен), Чін Хан (Шан Цун), Джо Таслім (Бі-Хан та Саб-Зіро), Хіроюкі Санада (Ханзо Хасаші та Скорпіон), а також Макс Хуан (Кунг Лао). Серед новачків: Аделін Рудольф (Кітана), Мартін Форд (Шао Кан), Таті Габріель, Десмонд Чіам, Ана Тху Нгуєн та Деймон Херріман.

Сценарій до сиквелу написав Джеремі Слейтер, а до режисури повернувся Саймон Макквойд (фільм 2021 року, нагадаємо, був його режисерським дебютом).

Світова прем’єра «Мортал Комбат 2» у кінотеатрах запланована на 24 жовтня. На сьогодні попередні три фільми за грою Mortal Kombat від New Line зібрали $257,8 млн по всьому світу.