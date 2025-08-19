Новини Кіно 19.08.2025 comment views icon

Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска

Катерина Даньшина

Редактор новин

З'явився тизер Коді Роудса в ролі Гайла для фільму "Вуличний боєць" / Twitter

Здається, ми нарешті отримали перший погляд на новий фільм “Вуличний боєць”, хоч і дещо “тіньовий”.

На фото, опублікованому в Instagram актором Ендрю Шульцем (Ден), можна побачити масивну тінь Гайла з його фірмовою зачіскою та елементами камуфляжної форми. Це власне було б і все, що ми дізнались з цього тизеру, якби не уважні фани: у сторіс згадується пісня Kingdom від гурту Downstait, а це музична заставка, яку Коді Роудс використовував роками на боях. Тож сумнівів в тому, хто зіграє персонажа, майже немає.

Гайл дебютував у Street Fighter 2, як пілот ВПС, і запам’ятався гравцям, окрім своєї культової зачіски, фірмовою атакою Sonic Boom. Раніше персонажа зіграв Жан-Клод Ван Дамм у фільмі “Вуличний боєць” 1994 року.

Коді Роудс — відомий професійний рестлер, який вже вдруге став чемпіоном WWE і є чинним Королем Рингу. Він не новачок у світі відеоігор, оскільки раніше з’являвся, як ігровий персонаж серії WWE, а також у Call of Duty: Modern Warfare 3. З його останніх акторських робіт можна згадати роль бармена в хітовому перезапуску “Голого пістолета”.

Фільм “Вуличний боєць” — це чергова екранізація популярної файтингової франшизи Street Fighter від Capcom, яка окрім Роудса та Шульца, залучила на ключові ролі репера 50 Cent (Балрог), Джейсона Момоа (Бланка), нову зірку “Рембо” Ноа Сентінео (Кен), а також ще одну суперзірку WWE Романа Рейнса (Акума), Ендрю Кодзі (Рю), Калліну Лян (Чун-Лі) та Девіда Дастмалчяна (М. Байсон).

Реліз фільму початково був запланований на 20 березня 2026 року, але згодом дату скасували. Нової, як і трейлера чи більш чітких кадрів, ще не надали.

Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі

Джерело: IGN, Game Spot, Insider Gaming

