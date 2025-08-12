Новини Кіно 12.08.2025 comment views icon

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ
Сильвестр Сталлоне в ролі Рембо у фільмі "Перша кров"

Новий фільм у серії про Рембо Сильвестра Сталлоне — це приквел до “Першої крові” 1982 року, який представить історію походження персонажа й охопить події під час війни у В’єтнамі.

Згідно з Deadline, на роль молодого Джона Рембо залучили Ноа Сентінео, попри попередні чутки про Раяна Ґослінґа, якого просував на роль сам Сталлоне. Раніше актор знявся в серіалах “Всім хлопцям, яких я любила раніше” та “Шантаж”, а в майбутньому має зіграти в екранізації Street Fighter від Legendary, разом з Джейсоном Момоа та Ендрю Кодзі.

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — не Раян Ґослінґ
Ноа Сентінео, який зіграє Рембо у приквелі / Depositphotos

Приквел, який отримав попередню назву “Джон Рембо”, зрежисує Ялмарі Хеландер (військовий трилер “Безсмертний”, 2022), а сценарій пишуть Рорі Гейнс і Сохраб Ноширвані (серіал “Шпигун серед друзів”, 2022). Сам Сильвестр Сталлоне, якому нещодавно виповнилось 79 років, участі в проєкті не бере.

“Ми раді представити нову главу у спадщині Рембо. Цей проєкт є даниною поваги одній з найкращих франшиз в історії кіно, яка сподобається як давнім шанувальникам, так і новій аудиторії”, — каже Джонатан Юнгер, президент компанії Millennium, яка продюсує приквел. “З Ялмарі Хеландером на чолі ми знайшли ідеального режисера, щоб створити захопливий, насичений екшеном фільм”.

Очікується, що знімання фільму “Джон Рембо” стартують в Таїланді на початку 2026 року.

“Я був найбільшим шанувальником “Рембо” з 11 років. Це так сюрреалістично опинитися в ситуації, коли я можу зняти власний фільм про персонажа”, —  зазначає Хеландер. “Ланцюг подій, які привели мене сюди, фантастичним чином наповнює сенсом усе моє дитинство. Не можу дочекатися, щоб повернути найвидатнішого героя бойовиків на великий екран, де йому й місце”.

Рембо — один із найвідоміших героїв бойовиків в американському кінематографі. Персонаж був створений Девідом Мореллом у романі “Перша кров”, а вже у 1982 році Сталлоне подарував ветерану “зелених беретів” життя на екрані. Загалом в межах франшизи вийшло п’ять фільмів, які зібрали понад $800 млн у світовому прокаті. Попередній проєкт 2019 року з підзаголовком “Остання кров”, продюсерами якого виступили Millennium та Sly Balboa, заробив $92 млн.

Почались зйомки спінофу «Одного разу в Голлівуді» — перші фото з Бредом Піттом у «Пригодах Кліффа Бута»

