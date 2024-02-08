Перший погляд на Pixel Fold 2 – помітний редизайн складаного смартфона Google

Сайт Android Authority опублікував фото майбутнього складаного смартфона Google Pixel Fold 2. Фотографія демонструє досить радикальну, як на Google, зміну дизайну. Також стали відомі деякі інші дані щодо його зовнішності.

З фотографії Pixel Fold 2 видно, що наступний складаний телефон Google має відносно вужчий зовнішній екран. Хоча розмірів немає, порівняння фото Pixel Fold першого та другого поколінь передає різницю у пропорціях. Джерело повідомило, що співвідношення сторін внутрішнього екрана ближче до квадрата.Загальний формфактор Pixel Fold 2 може бути ближчим до OnePlus Open, екрани якого за співвідношенням знаходяться між Pixel Fold та Samsung Galaxy Fold 5.

Зміна формфактора Pixel Fold 2 може мати практичну користь: багато програм Android досі не оптимізовані для планшетів. Зробивши Pixel Fold першого покоління таким широким, як він є, Google довелося застосувати обхідні шляхи для роботи з застосунками, які некоректно працюють в альбомному режимі. Компанія навіть розробила абсолютно нову функцію ОС в Android 14 QPR1, яка дозволяє користувачам примусово перемикати такі програми, як Instagram, у повноекранний режим. Якби Google вирішила зробити Pixel Fold першого покоління вужчим, тоді їй не потрібно було б вдаватися до таких хитрощів – о співвідношення сторін змусило б більшість застосунків відтворювати інтерфейс, оптимізований для телефону.

Фото також показує, що блок камер на задній панелі отримав редизайн. Pixel Fold 2, схоже, має ізольований острівець камери у верхньому лівому куті. Він складається з чотирьох камер, які, ймовірно, включають основний ширококутний об’єктив, додатковий надширококутний об’єктив, третинний перископічний телеоб’єктив та невідомий четвертий.

Дизайн блока камер Pixel Fold 2 значно відрізняється від попередніх телефонів Pixel, кожен з яких має культову форму смуги, що виступає. Це певною мірою відповідає чуткам про дизайн Google Pixel 9, у якого більше немає панелі камер від краю до краю.

Згідно з джерелом, Pixel Fold 2 також має деякі інші подібності дизайну з майбутньою серією Pixel 9. Це більш заокруглені внутрішній та зовнішній дисплеї та алюмінієва рама. Телефон схожий на Pixel першого покоління за відчуттям матеріалу.

Хоча немає фотографій внутрішнього екрана, джерело повідомило, що Pixel Fold 2 тепер має виріз камери у верхньому правому куті. Це контрастує з Pixel Fold першого покоління, де селфі-камера ховалася у верхній рамці. Pixel Fold 2 досить тонкий, але складка на екрані досить помітна.

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Пристрій все ще знаходиться на початку етапу інженерної перевірки (EVT). Це означає, що дизайн ще може змінитися, оскільки до початку масового виробництва пристрою є кілька місяців.