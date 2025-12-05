Перший погляд на редактор облич Google Photos — зручне роздільне редагування на групових фото

Редактор облич Google Photos / Android Authority

Google Photos давно входить у топ найзручніших застосунків для редагування фото, але в ньому завжди бракувало однієї можливості — ретушування окремих ділянок обличчя. Камера Pixel має такі інструменти вже роками, а от сам застосунок Photos уперто цього не пропонував. І ось нарешті ситуація змінюється: функція точкового редагування стає реальною, і ми вже можемо побачити, як вона працюватиме.

У жовтні з’явилися перші натяки в коді, що Google готує повноцінний набір ефектів для ретушування облич у Photos. Тепер цю функцію вдалося активувати в тестовому режимі у версії застосунку 7.56.0.839465534. І вперше можна побачити її роботу наживо, наразі вона фігурує під назвою Touch Up.

Новий інструмент розташований у вкладці Actions редактора Google Photos. Після першого натискання застосунок попросить завантажити необхідні моделі машинного навчання обсягом 16 МБ — саме вони відповідають за обробку зображення.

Після завантаження відкривається окремий інтерфейс Touch Up з повним списком зон для ретуші:

Smooth (загальне вирівнювання шкіри)

Under Eyes (робота з ділянкою під очима)

Irises (підкреслення райдужки)

Teeth (відбілювання зубів)

Eyebrows (акцентування брів)

Lips (корекція губ)

Кожен ефект працює через окремий повзунок — просто обираєте конкретну ділянку обличчя, налаштовуєте інтенсивність і зберігаєте фото. Інтерфейс максимально простий: вибір — рух повзунка — готово.

Особливо зручно, що Touch Up вміє ретушувати кожне обличчя окремо навіть на групових фото. Застосунок автоматично визначає до шести облич у кадрі й дозволяє змінювати кожне з них окремо, а не застосовувати один і той самий ефект до всіх одночасно. Якщо людей на фото більше шести, Photos покаже попередження про обмеження. Керувати тим, які саме обличчя визначені, не можна, але персональні налаштування для кожного — це вже серйозний плюс порівняно з більшістю стандартних фоторедакторів.

Поки що невідомо, коли Google відкриє функцію для всіх користувачів Photos. Але з огляду на те, що Touch Up уже працює всередині застосунку, реліз навряд чи затягнеться надовго.

Нагадаємо, раніше в Google Photos з’явилися й інші корисні функції, як от голосове редагування, віддзеркалення фото та інтеграція Nano Banana (ШІ Gemini 2.5 Flash Image).

Джерело: androidauthority