Перший трейлер анімаційного фільму «Людина-павук: Навколо всесвіту 2» — строкатий світ мультивсесвіту, нові лиходії та камео Стена Лі

Через чотири роки після «Людини-павука: Навколо всесвіту» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) улюблений багатьма кіногерой повертається та рятує мультивсесвіт разом з усіма іншими втіленнями супергероя у продовженні «Людина-павук: Навколо всесвіту 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Епізоди пригоди можна побачити у трейлері другого анімаційного фільму.

«Людина-павук: Навколо всесвіту» стала першим повнометражним комп’ютерним мультфільмом, в якому був представлений Майлз Моралес (Шамік Мур), підліток-граффітист афроамериканського та пуерториканського походження. Фільм зібрав у світовому прокаті $375,5 млн за бюджету $90 млн і отримав «Оскара» за найкращий анімаційний повнометражний фільм — перший з 2011 року, що був знятий не Pixar.

Відгуки про прем’єру були настільки позитивними, що Sony розпочала розробку сіквела. Сем Мачкович із Ars Technica назвав його «найкращим фільмом за коміксами за останні роки, що тепло зустрічає тих глядачів, які знають канон коміксів від і до, і все це без страшних моментів для дітей та складнощів для глядачів-новачків, неймовірно сімейна пригода».

Шамік Мур та Хейлі Стейнфельд повернуться до своїх ролей разом з Джейком Джонсоном у ролі Пітера Паркера, наставника Майлза з фільму 2018 року, Луною Лорен Велес у ролі Ріо Моралес, материі Майлза та Брайана Тайрі Генрі в ролі батька Майлза, поліцейського Джефферсона Девіса. Нові персонажі – Деніел Калуй у ролі Хобі Брауна, «Павука-панка», (гітариста британської панк-рок-групи), Ісса Рей у ролі Джесіки Дрю, вагітної жінки-павука з іншого всесвіту та Ші Уігхем у ролі батька Гвен, капітана поліції Джорджа Стейсі.

Офіційний анонс трейлера розповідає:

«Майлз Моралес повертається в наступному розділі оскароносної саги «Людина-павук: Навколо всесвіту». Після возз’єднання з Гвен Стейсі «доброзичливий сусід із Брукліна», Людина-павук потрапляє до Мультивсесвіту, де він зустрічає команду Людей-павуків, котрим доручено захищати її існування. Але коли герої сперечаються про те, як впоратися з новою загрозою, Майлз стикається з іншими павуками і має наново визначити, що означає бути героєм, щоб урятувати людей, яких він любить найбільше».

Родзинкою нового трейлера є шість різних стилів анімації, які використовуються для всесвіту кожного втілення Людини-павука – усвідомлений творчий вибір творців фільму. Будинок Гвен (Земля-65) нагадує імпресіоністську акварель, де кольори змінюються у відповідь на емоції Гвен. Також показана Земля-50101 (відома як «Мумбаттан», суміш Манхеттена та Мумбаї).

Головним лиходієм цього разу є Пляма (Джейсон Шварцман), чиє тіло вкрите міжпросторовими порталами, які виглядають як «живе чорнило, розлите або розбризкане на малюнок комічного художника». Йорма Такконе, який озвучив Зеленого гобліна у фільмі 2018 року, повертається у сіквелі у ролі Стерв’ятника, демонструючи образ епохи Відродження, натхненний малюнками Леонардо да Вінчі.

Трейлер починається з розмови між Майлзом та його матір’ю: вона невдало намагається використовувати сучасний підлітковий сленг. «Протягом багатьох років я дбаю про цього маленького хлопчика, стежачи за тим, щоб його любили, щоб він відчував себе своїм у будь-якому місці», — каже Ріо. Але вона турбується, що «вони» — імовірно, інші втілення Людини-павука — не доглядатимуть Майлза так, як його родина. Вона просить сина пообіцяти, що не він забуде, звідки родом.

Саме Гвен заманює Майлза у цю нову пригоду, в якій бере участь група втілень Людини-павука, яка бореться у міжпросторовому просторі. Схоже, не всі з них гарні хлопці. Показано не так багато сюжетних подробиць, але одне лише анімаційне камео Стена Лі робить його гідним уваги і розпалює інтерес до фільму.

«Людина-павук: Навколо всесвіту 2» вийде у кінотеатрах 2 червня 2023 року. Наступний сіквел франшизи вже знаходиться в розробці, поряд зі спінофом за участю Стейнфельд і Рей як втілення Жінки-павука, а також персонажа Сінді Мун – Шовк.