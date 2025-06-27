Перший погляд на Sci-Fi комедію «Бугонія» — «інопланетянку» Емму Стоун викрадає конспіролог

Перші кадри Sci-Fi комедії «Бугонія»

«Бугонія» — це чергова співпраця Емми Стоун та режисера Йоргоса Лантімоса, яка переосмислює корейську науково-фантастичну комедію «Врятуйте зелену планету!».

В центрі сюжету — два друга-конспіролога (Джессі Племонс та Ейдан Делбіс), які переконані, що директорка великої корпорації (Стоун) є інопланетянкою і має намір знищити Землю. Серед решти акторського складу з’являються Ставрос Халкіас та Алісія Сільверстоун.

Початково трейлер показує персонажа Племонса, Тедді Ґатца, у костюмі бджоляра, і персонажку Стоун, генеральну директорку Мішель Фуллер, яка важливо походжає офісною будівлею, із закадровим голосом, що озвучує філософський текст:

«Все починається з чогось чудового: квітка, потім медоносна бджола. Робітниці збирають пилок для королеви. Але бджоли гинуть. І саме так вони це й спланували: зробити нас такими ж, як ці бджоли. Але ми це контролюємо».

Далі нам демонструють сцени з Племонсом і Делбісом, які обговорюють, чи насправді Стоун інопланетянка, а вже за мить їхні персонажі викрадають гендиректорку. Невідомо, чи дійсно Фуллер прибула з іншої планети, але скоріш за все певні нехороші людські мотиви ця персонажка має.

Зрежисував фільм Лантімос за сценарієм Вілла Трейсі («Спадкоємці» і «Меню») та загалом зібрав усю команду своїх майстрів — монтажера Йоргоса Мавропсарідіса (який змонтував усі фільми Лантімоса), оператора Роббі Раяна, художника-постановника Джеймса Прайса, композитора Джерскіна Фендрікса і власне вже вчетверте залучив Стоун до свого проєкту на головну роль поряд з «Бідолашними створіннями», який отримав чотири «Оскари», «Видами милосердя» і «Фавориткою» (в них, до речі, з’являвся і Племонс).

Розробка англомовного рімейку «Врятуйте зелену планету!» розпочалася ще у 2020 році за участі оригінального режисера Чан Джун Хвана та продюсера Арі Астера («Еддінгтон»). Останній зіграв ключову роль у рішенні змінити головного героя чоловіка на жінку. Вже у лютому 2024 року стало відомо, що режисерське крісло зайняв Йоргос Лантімос, а основні зйомки після обрання акторського складу почались в липні.

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«Бугонія» вийде в обмеженому прокаті 24 жовтня, тоді як повноцінна світова прем’єра призначена на 31 жовтня.

Трейлер (оригінал)

Джерело: Variety, THR