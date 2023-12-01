Новини Ігри 01.12.2023 о 16:27 comment views icon

Перший трейлер GTA VI вийде 5 грудня ─ Rockstar

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Вадим Карпусь

Автор новин

Попередня інформація про намір Rockstar Games випустити трейлер GTA VI в грудні остаточно підтвердилася. Компанія опублікувала в соцмережі X (раніше Twitter) анонс першого трейлера.

Rockstar Games обмежилася лише публікацією зображення з датою та часом, коли відбудеться демонстрація першого трейлеру GTA VI. Ця довгоочікувана подія відбудеться у вівторок 5 грудня о 16:00 за Київським часом.

Будемо сподіватись, що трейлер проллє додаткове світло на сюжет та головну героїню гри, яку, за чутками, звати Люсія. Нещодавно повідомлялося, що головних героїв буде два: чоловік Джейсон та жінка Люсія. Їхня сюжетна лінія зосереджена на пограбуваннях та історії в стилі Бонні та Клайда. Латиноамериканка Люсія має дитину, яка з’являється в сюжетній лінії гри. Таким чином, вперше в серії GTA, крім жіночого персонажа, з’являється ще й молодий персонаж.

Отже, чекаємо на 5 грудня, щоб підтвердити чи спростувати ці чутки.

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