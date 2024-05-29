Перший тизер «Ваяна 2» — продовження анімаційного хіта Disney вийде в Україні 28 листопада

Продовження хітового анімаційного мюзиклу Disney повертає на екрани Ваяну та Мауї, які відправляються у захопливу подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків.

«Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У давно забутих і небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди!», — пишуть в офіційному синопсисі.

Зрежисував мультфільм-мюзикл Дейв Деррік-молодший, а музику створили лауреатки премії «Ґреммі» Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію «Ґреммі» Опетая Фоай та володар трьох «Ґреммі» Марк Мансіна.

Продовження «Ваяни» (Moana в оригіналі) попередньо планували розробити як серіал, але зрештою зосередились на повнометражному анімаційному фільмі. Також очікуємо на «живу» версію мультфільму 10 липня 2026 року — Двейн Джонсон в ній зіграє Мауї, персонажа, якого озвучував для анімації.

Перший мультфільм заробив для Disney понад $680 млн у прокаті й дві номінації на «Оскар», а торік отримав додаткову увагу з понад 1 млрд годин трансляцій на стримінговому сервісі студії.

В українському прокаті «Ваяна 2» стартує з 28 листопада.

Тизер-трейлер

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