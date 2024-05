Армія Ізраїлю застосувала безпілотні БТР M113 «Zelda» у Рафаху — дистанційно кероване озброєння та вантажність 4 т

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула дистанційно керовані бронетранспортери M113 «Zelda» на у Рафаху. Також важки безпілотники були помічені нещодавно у Джабалії, а за деякими свідченнями, ще в лютому. Армія використовує безпілотні БТР у зонах високого ризику, щоб зберегти життя особовому складу.

Gaza war unit tracker повідомляє, що командир ЦАХАЛу, знайомий із цією технологією, підтвердив: M113 із дистанційним керуванням використовувалися з початку війни. Деякі з цих машин оснащені дистанційно керованими протитанковими озброєннями, що забезпечує додаткову вогневу міць та гнучкість застосування.

IDF remote-controlled M113 “Zelda” seen on Zaruub Hill in Rafah. One like this was seen a few days ago already in Jabaliya, and once before that in February. They explode on impact.

I asked an IDF commander familiar with this type of weapon and was told that the IDF has used… pic.twitter.com/diIQbpgQkP

