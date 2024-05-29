Новини Military Tech 29.05.2024 о 08:00 comment views icon

Армія Ізраїлю застосувала безпілотні БТР M113 «Zelda» у Рафаху — дистанційно кероване озброєння та вантажність 4 т

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Андрій Русанов

Автор сайту

Армія Ізраїлю застосувала безпілотні БТР M113 «Zelda» у Рафаху — дистанційно кероване озброєння та вантажність 4 т

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула дистанційно керовані бронетранспортери M113 «Zelda» на у Рафаху. Також важки безпілотники були помічені нещодавно у Джабалії, а за деякими свідченнями, ще в лютому. Армія використовує безпілотні БТР у зонах високого ризику, щоб зберегти життя особовому складу.

Gaza war unit tracker повідомляє, що командир ЦАХАЛу, знайомий із цією технологією, підтвердив: M113 із дистанційним керуванням використовувалися з початку війни. Деякі з цих машин оснащені дистанційно керованими протитанковими озброєннями, що забезпечує додаткову вогневу міць та гнучкість застосування.

M113 без екіпажу розгортаються в районах з високим ризиком, щоб зменшити кількість втрат та серйозних поранень під час складних міських рейдів. Ці транспортні засоби підвищують здатність ЦАХАЛ проводити операції в густонаселених районах, зводячи до мінімуму небезпеку для солдатів.

БТР M113 «Zelda» — ізраїльська модифікація американського M113, адаптована до спекотного клімату країни. Бронетранспортер має кріплення для 1х 12,7 мм кулемета та 4x 7,62 мм. Безпілотну модифікацію створено у 2014 році. Керування безпілотним БТР здійснюється з автомобіля. Модель без екіпажу розвиває швидкість до 50 км/год, може нести 4 т навантаження та доставляти припаси на лінії фронту.

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Джерело: Defence Blog


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