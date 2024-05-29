Армія Ізраїлю застосувала безпілотні БТР M113 «Zelda» у Рафаху — дистанційно кероване озброєння та вантажність 4 т

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула дистанційно керовані бронетранспортери M113 «Zelda» на у Рафаху. Також важки безпілотники були помічені нещодавно у Джабалії, а за деякими свідченнями, ще в лютому. Армія використовує безпілотні БТР у зонах високого ризику, щоб зберегти життя особовому складу.

Gaza war unit tracker повідомляє, що командир ЦАХАЛу, знайомий із цією технологією, підтвердив: M113 із дистанційним керуванням використовувалися з початку війни. Деякі з цих машин оснащені дистанційно керованими протитанковими озброєннями, що забезпечує додаткову вогневу міць та гнучкість застосування.

IDF remote-controlled M113 “Zelda” seen on Zaruub Hill in Rafah. One like this was seen a few days ago already in Jabaliya, and once before that in February. They explode on impact. I asked an IDF commander familiar with this type of weapon and was told that the IDF has used… pic.twitter.com/diIQbpgQkP — Gaza war unit tracker (@2023gazawar) May 27, 2024

M113 без екіпажу розгортаються в районах з високим ризиком, щоб зменшити кількість втрат та серйозних поранень під час складних міських рейдів. Ці транспортні засоби підвищують здатність ЦАХАЛ проводити операції в густонаселених районах, зводячи до мінімуму небезпеку для солдатів.

БТР M113 «Zelda» — ізраїльська модифікація американського M113, адаптована до спекотного клімату країни. Бронетранспортер має кріплення для 1х 12,7 мм кулемета та 4x 7,62 мм. Безпілотну модифікацію створено у 2014 році. Керування безпілотним БТР здійснюється з автомобіля. Модель без екіпажу розвиває швидкість до 50 км/год, може нести 4 т навантаження та доставляти припаси на лінії фронту.

Основи Python для школярів від Ithillel. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Джерело: Defence Blog