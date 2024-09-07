Петицію про відродження Concord підписали 1300 людей — більше, ніж було на піку гри в Steam

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Онлайн-петиція за повторний випуск невдалого шутера Concord від Sony набрала понад 1300 підписів, перевершивши пікову кількість гравців у Steam.

Sony припинила роботу серверів Concord через два тижні після релізу. Ця гра у жанрі «героїчний шутер», що вийшла 23 серпня, стала справжнім розчаруванням, попри значні інвестиції компанії.

Одразу після закриття гри з’явилася петиція під назвою «Ми всі були зайняті того вікенду — будь ласка, випустіть Concord знову». Вона швидко набрала популярності, зібравши вже понад 1300 підписів. Це більше, ніж пікова кількість одночасних гравців Concord у Steam — приблизно 700 осіб.

Проте більшість підписантів не прагнуть справжнього повернення гри. Коментарі під петицією сповнені іронії та тролінгу. Люди вигадують кумедні причини, чому вони пропустили реліз.

Один із користувачів написав: «Я так довго чекав на цю гру, але під час запуску у мене випадково почалася діарея, і я просидів на унітазі два тижні поспіль». Інший підписант запропонував Sony випустити шутер знову, щоб його закрили після чергового провалу.

Попри петицію, малоймовірно, що Concord колись повернеться. На щастя для Sony, їхня інша гра — Astro Bot — демонструє значно кращі результати.

Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba. Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. . Детальніше про курс

Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.