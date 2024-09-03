Concord — все: PlayStation закриває гру через два тижні після випуску та повертає кошти гравцям

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Sony Interactive Entertainment припиняє роботу свого нового багатокористувацького шутера Concord лише через два тижні після запуску через негативні відгуки гравців і низьку популярність.

Concord розробляли упродовж восьми років і вона мала стати наступним великим хітом PlayStation після успішного прийому Helldivers 2. Гра вийшла 23 серпня 2024 року на PlayStation 5 та ПК після бета-тестування в липні. Проте Concord швидко перетворилася на один з найгірше сприйнятих проєктів компанії.

Раян Елліс, геймдиректор студії Firewalk Studios, повідомив у блозі PlayStation, що деякі аспекти гри та її запуск «не виправдали очікувань». Через це Sony вирішила припинити підтримку Concord.

Згідно з офіційною заявою, сервери Concord вимкнуть 6 вересня 2024 року. Продаж гри припинили негайно. Гравці, які придбали Concord у цифрових магазинах для PlayStation 5 або ПК, отримають повне відшкодування коштів. Власникам фізичних копій радять звертатися за поверненням коштів безпосередньо до роздрібних продавців.

Хоча точні цифри щодо кількості гравців не розголошуються, відомо, що показники Concord на платформі Steam були надзвичайно низькими — на момент релізу Concord мала лише до 700 одночасних гравців. Рішення закрити гру та повернути кошти всім покупцям свідчить про те, що проєкт не мав успіху на жодній платформі.

Критики відзначали, що гра має «міцну основу, цікаву функцію зміни класів та вражаючу графіку», але водночас «справляє жахливе перше враження» і «важко продається» у своєму поточному стані. Такий різкий крок щодо закриття гри та повернення коштів є безпрецедентним у сучасній індустрії ігор-сервісів.

Онлайн-курс "Нотації BPMN" від Laba. Опануйте мову BPMN для візуалізації бізнес-процесів, щоб впорядкувати хаос у них. Після курсу ви точно знатимете, що саме обрати для розв’язання завдань вашого бізнесу. . Дізнатись більше

Джерело: Tech4gamers, Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.