Під відкритим листом про шкоду ШІ виявлено фейкові підписи Сема Альтмана, Сі Цзіньпіна та інших. Їх видалили та почали перевірку

Вже 1859 осіб, у тому числі Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк та кілька провідних дослідників ШІ, підписалися під відкритим листом, що закликає до шестимісячної паузи у створенні найпотужніших систем штучного інтелекту.

Лист одразу ж викликав фурор: деякі особи, що підписали його, відступили від своїх попередніх позицій, частина знакових підписів виявилася фальшивою, а низка інших дослідників та експертів в області ШІ висловила незгоду з предметом та підходом листа.

Під відкритим листом є підписи генерального директора Stability AI Емада Мостака, письменника Юваля Ноя Харарі, співзасновника Pinterest Евана Шарпа. Деякі підписали працюють у компаніях, що беруть участь у гонитві ШІ, включаючи Google та Microsoft. Ніхто з OpenAI, яка розробляє та комерціалізує моделі GPT, не підписав листа.

Усі підписи було підтверджено «Інститутом майбутнього життя» як «незалежно перевірені за допомогою прямого спілкування». Попри перевірку, під листом деякий час були присутні фейкові підписи – у тому числі людей, які видавали себе за генерального директора OpenAI Сема Альтмана, президента Китаю Сі Цзіньпіна та головного наукового співробітника зі штучного інтелекту в Meta Яна ЛеКуна. Інститут очистив список та призупинив появу підписів через перевірку кожного з них.

Частина експертів ШІ критикують лист за те, що він сприяє ажіотажу навколо ШІ замість його охолодження, а також не називає конкретних дій щодо усунення потенційної шкоди від технології.

Джерело: Vice