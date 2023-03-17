Хмельничанин ігровим ПЗ отримав доступ до більш як 10 тис. комп’ютерів — йому загрожує до 15 років тюрми

Кіберполіція повідомила про викриття зловмисника, який розповсюджував вірусне програмне забезпечення під виглядом додатків до комп’ютерних ігор. Фактично шкідливе ПЗ викрадало дані користувачів.

Потрапивши на пристрої користувачів, програма давала можливість встановлювати й видаляти програми, завантажувати та відвантажувати файли, робити скриншоти з віддаленого екрана, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер. Зібравши дані із систем користувачів, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі акаунтів.

Цим зловмисником виявився 25-річний мешканець Хмельниччини. На момент обшуку «під контролем» фігуранта перебувало майже 600 заражених комп’ютерів, до яких він міг приєднатися в реальному часі. А загалом зловмисник зміг отримати доступ до понад 10 тис. комп’ютерів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Джерело: Кіберполіція