Новини Софт 17.03.2023 о 16:12

Хмельничанин ігровим ПЗ отримав доступ до більш як 10 тис. комп’ютерів — йому загрожує до 15 років тюрми

Вадим Карпусь

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Кіберполіція повідомила про викриття зловмисника, який розповсюджував вірусне програмне забезпечення під виглядом додатків до комп’ютерних ігор. Фактично шкідливе ПЗ викрадало дані користувачів.

Потрапивши на пристрої користувачів, програма давала можливість встановлювати й видаляти програми, завантажувати та відвантажувати файли, робити скриншоти з віддаленого екрана, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер. Зібравши дані із систем користувачів, зловмисник опрацьовував їх для подальшого викрадення облікових записів або виведення електронних коштів, які містилися на балансі акаунтів.

Цим зловмисником виявився 25-річний мешканець Хмельниччини. На момент обшуку «під контролем» фігуранта перебувало майже 600 заражених комп’ютерів, до яких він міг приєднатися в реальному часі. А загалом зловмисник зміг отримати доступ до понад 10 тис. комп’ютерів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Джерело: Кіберполіція


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