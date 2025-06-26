Новини Крипто 26.06.2025 о 20:24 comment views icon

Біржа Kraken отримала ліцензію MiCA для роботи у Європейській економічній зоні

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Тетяна Нечет

Автор новин

Біржа Kraken отримала ліцензію MiCA для роботи у Європейській економічній зоні

Криптобіржа Kraken отримала дозвіл на роботу у всіх 30 державах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) завдяки ліцензії Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), наданій Центральним банком Ірландії.

Ліцензія дозволить біржі пропонувати ширший спектр повністю регульованих продуктів, включно з торгівлею, деривативами та платіжними рішеннями.

Схвалення MiCA відбулося після того, як Kraken придбав ліцензію Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) через свою кіпрську регульовану структуру у лютому.

Таким чином, криптобіржа Kraken приєдналася до таких гравців, як Coinbase, Bitstamp та Crypto.com, які отримали схожі схвалення в юрисдикціях на кшталт Люксембургу та Мальти.

У березні Kraken також отримав ліцензію установи електронних грошей від Управління фінансової поведінки Великобританії, що дозволяє йому встановлювати партнерські відносини з традиційними фінансовими установами та пропонувати широкий спектр послуг користувачам у регіоні.

MiCA вимагає від криптобірж та платформ отримання регуляторного схвалення та дотримання єдиних стандартів для роботи в регіоні ЄЕЗ.

Джерело: Kraken

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