Біржа Kraken отримала ліцензію MiCA для роботи у Європейській економічній зоні

Криптобіржа Kraken отримала дозвіл на роботу у всіх 30 державах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) завдяки ліцензії Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), наданій Центральним банком Ірландії.
Ліцензія дозволить біржі пропонувати ширший спектр повністю регульованих продуктів, включно з торгівлею, деривативами та платіжними рішеннями.
Схвалення MiCA відбулося після того, як Kraken придбав ліцензію Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) через свою кіпрську регульовану структуру у лютому.
Таким чином, криптобіржа Kraken приєдналася до таких гравців, як Coinbase, Bitstamp та Crypto.com, які отримали схожі схвалення в юрисдикціях на кшталт Люксембургу та Мальти.
У березні Kraken також отримав ліцензію установи електронних грошей від Управління фінансової поведінки Великобританії, що дозволяє йому встановлювати партнерські відносини з традиційними фінансовими установами та пропонувати широкий спектр послуг користувачам у регіоні.
MiCA вимагає від криптобірж та платформ отримання регуляторного схвалення та дотримання єдиних стандартів для роботи в регіоні ЄЕЗ.
Джерело: Kraken
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