Microsoft більше не випускатиме комп’ютерні аксесуари під власним брендом та сконцентрується на дорожчій серії Surface

Microsoft припиняє виробництво мишок, клавіатур та вебкамер під власним брендом. Замість них компанія вироблятиме аксесуари під торговою маркою Surface. Це рішення закінчує довгу історію виробництва маніпуляторів Microsoft, яка розпочалася у 1983 році з першої миші компанії.

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«Ми запропонуємо лінійку аксесуарів для ПК під брендом Surface, включаючи миші, клавіатури, ручки, док-станції та багато іншого. Наявні аксесуари для ПК під брендом Microsoft, такі як миші, клавіатури та вебкамери, як і раніше, продаватимуться на чинних ринках за чинними цінами до вичерпання запасів» — Ден Лейкок, старший менеджер з комунікацій Microsoft.

Нині Surface є преміальним брендом на відміну від звичайних недорогих аксесуарів Microsoft. Зменшення кількості торгових марок викликає питання щодо цін майбутніх пристроїв. Також багато аксесуарів Microsoft добре себе зарекомендували – недорогі ергономічні клавіатури компанії користаються великим попитом.

Зміна брендування відбувається на тлі спроб Microsoft оптимізувати свою діяльність (включаючи нещодавнє скорочення 10 000 співробітників). Доходи від виробництва аксесуарів для ПК та HoloLens у третьому кварталі минулого року впали на 30% порівняно з аналогічним періодом торік.

Джерело: The Verge