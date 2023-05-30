Після запуску китайського корабля Shenzhou 16 на орбіті Землі опинилося одночасно 17 осіб — новий абсолютний рекорд

30 травня Китай відправив трьох астронавтів на свою вже повністю готову космічну станцію Tiangong, повідомляє Reuters з посиланням на державні китайські ЗМІ.

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Космічний корабель Shenzhou 16 був запущений ракетою Long March-2F з центру Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю, у вівторок о 01:31. Це вже п’ята пілотована місія Китаю на космічну станцію з 2021 року, а її астронавти замінять на Tiangong екіпаж Shenzhou 15.

Китайська космічна станція, яка нині складається з трьох модулів, була добудована наприкінці 2022 року – після того, як у квітні 2021 року було встановлене основне житлове приміщення. Нині вона має Т-подібну форму, однак згодом утворить структуру у формі хреста, оскільки Китай планує розширити свій космічний форпост і пристикувати ще один модуль.

Місією Shenzhou-16 керує 56-річний Цзін Хайпе – старший пілот космічного корабля першої китайської місії з астронавтами-стажерами у складі, яка стартувала наприкінці 1990-х років. Загалом він вже тричі бував у космосі, і двічі брав на себе роль командира місії.

Компанію Хайпе склали два астронавти-новачки, які ще ніколи не бували у космосі: 36-річний інженер космічного польоту Чжу Янчжу та 36-річний професор Університету Бейхан Ґуї Хайчао (який до того ж став першим цивільним китайцем, який здійснив політ у космос).

Астронавти Shenzhou 16 наглядатимуть за космічною станцією та здійснюватимуть її обслуговування, а також проводитимуть «великомасштабні наукові дослідження» та проводитимуть віртуальні лекції для китайських студентів. Команда Хайпе також вийде у відкритий космос, щоб обслужити електричну рухову систему лабораторії, встановити камеру та провести експеримент із радіаційним біологічним впливом.

Після запуску китайської місії, враховуючи два екіпажі Shenzhou 15 і 16 (6 осіб) та екіпажі «Союз МС-22», SpaceX Crew-6 та Axiom Mission 2 (11 осіб) з МКС – на орбіті опинилось одночасно 17 осіб, що є новим абсолютним рекордом (попередній рекорд – 14 осіб).

Очікується, що цього року Пекін запустить ще одну місію з екіпажем до свого орбітального форпосту, а також китайський космічний телескоп Xuntian розміром з великий автобус (його поле зору у 350 разів ширше, ніж у телескопа Габбла), який буде періодично пристиковуватися до космічної станції Tiangong для обслуговування.