Китай впервые отправил экипаж на свою новую орбитальную станцию

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В ночь на 17 июня Китай успешно запустил свою первую с 2016 года пилотируемую миссию — на корабле «Шэньчжоу-12» к новейшей орбитальной станции «Тяньхэ» отправился экипаж из трех тайконавтов. Запуск транслировался в прямом эфире на Youtube.

В апреле Китай успешно отправил на орбиту базовый модуль «Тяньхэ» модульной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). В дальнейшей к нему планируется подсоединить еще два лабораторных модуля: «Вэньтянь» («В поисках небес») и «Мэнтянь» («Мечты о небесах») так, чтобы все три модуля образовали букву Т. А в конце мая грузовой корабль «Тяньчжоу–2» доставил необходимые припасы для первой пилотируемой миссии «Шэньчжоу-12».

Корабль «Шэньчжоу-12» вывела в космос ракета-носитель «Чанчжэн–2F» — она стартовала с космодрома Цзюцюань 17 июня в 04:22 по киевскому времени. Старт ракеты-носителя и отделение корабля от разгонного блока прошли в штатном режиме. Корабль должен прибыть примерно через шесть часов (точное время неизвестно) и в автономном режиме состыкуется с носовой частью узла «Тяньхэ».

«Шэньчжоу-12» доставит на станцию трех тайконавтов: Не Хайшэн и Лю Бомин, которые ранее летали в космос, и Тан Хунбо, для которого эта миссия станет первой. Они проведут на орбите около трех месяцев, что станет рекордно длительной экспедицией для КНР. В рамках миссии запланировано два выхода в открытый космос.

На сентябрь запланирован запуск грузового корабля «Тяньчжоу–3», а в октябре к станции отравится пилотируемый корабль «Шэньчжоу–13».