Планшет HONOR Pad 9 WiFi та смартфони серії HONOR 200 в Україні – від бюджетника до флагмана

Українським покупцям стали доступні новинки від HONOR: планшет HONOR Pad 9 WiFi та смартфони HONOR 200 Pro, HONOR 200 й HONOR 200 Lite.

Універсальний планшет HONOR Pad 9 має IPS екран діагоналлю 12,1 дюйма з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Слот для карт пам’яті або SIM-карт відсутній. Основна камера має 13-мегапіксельний сенсор, а фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Акумулятор має місткість 8300 мАгод. Ціна HONOR Pad 9 – 12999 грн.

Смартфон HONOR 200 Pro отримав 6,78-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2700×1224 пікселів. Ця модель працює на базі мобільної платформи Snapdragon 8s Gen 3, має 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 512 ГБ. Головний 50-мегапіксельний модуль камери доповнений 50-мегапіксельним телефото модулем з оптичною стабілізацією зображення та 12-мегапіксельною надширококутним модулем. Фронтальна камера – теж 50-мегапіксельна. Смартфон має акумулятор на 5200 мАгод, підтримує швидке заряджання SuperCharge потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 66 Вт. Ціна HONOR 200 Pro заявлена на рівні 32999 грн. Пристрій доступний у білому чи чорному корпусі.

Смартфон HONOR 200 має 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2412×1080 та піковою яскравістю до 4000 ніт. В цьому випадку використовується процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Обсяг оперативної пам’яті – 12 ГБ, місткість вбудованого сховища – 512 ГБ. Також буде версія на 8+256 ГБ. Блок камер складається з основної 50 Мп камери, 50 Мп телефото камери та 12 Мп ультраширококутної камери з кутом огляду 112°. Фронтальна камера отримала сенсор на 50 Мп. Акумулятор має місткість 5200 мАгод, підтримується швидка зарядка потужністю 100 Вт. Модель HONOR 200 доступна у зеленому та чорному кольорах, а її вартість становить 24999 грн.

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Смартфон HONOR 200 Lite містить 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2412×1080 та піковою яскравістю до 2000 ніт. Пристрій отримав чипсет MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Головний 108-мегапіксельний модуль камери доповнений допоміжними модулями на 5 та 2 Мп, а фронтальна камера – 50 мегапіксельна. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАгод. Модель HONOR 200 Lite доступна за 12999 грн у двох кольорах – блакитному та чорному.