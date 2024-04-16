Poe представляє чат із кількома ботами штучного інтелекту для одночасної роботи з різними моделями

Poe, платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, нещодавно отримала нове фінансування в сумі $75 млн та розширила свої функціональні можливості. Її розробники мають намір запропонувати магазин для користувачів, який надасть доступ до широкого спектра розмовних моделей ШІ.

Найважливішою новою можливістю Poe є «чат із кількома ботами», який дозволяє користувачам одночасно взаємодіяти з декількома моделями ШІ в одному потоці розмови. Poe надає контекстно-залежні рекомендації для порівняння відповідей ботів і дозволяє користувачам викликати будь-якого бота в чат, просто згадавши його через @, подібно до використання Slack.

Today we are adding an important new capability to Poe: multi-bot chat. This feature lets you easily chat with multiple models in a single thread. (1/n) pic.twitter.com/jl9q6dCDmh — Adam D'Angelo (@adamdangelo) April 15, 2024

Наприклад, користувач може використовувати GPT-4 для аналізу, Claude для творчого написання та DALL-E 3 для створення зображень — і все це в рамках одного спілкування. Poe прагне оптимізувати те, як люди знаходять оптимальну комбінацію ботів для своїх потреб.

Щоб запустити економіку чат-ботів, Poe представила інструменти монетизації для творців. Тепер розробники можуть встановлювати ціну за повідомлення для своїх ботів, а також отримувати частину доходу від підписки Poe. Аналітика надає розробникам ботів точні дані про використання та дохід для оптимізації ціноутворення. Мета полягає в тому, щоб породити новий клас оперативних інженерів і розробників ботів, які зможуть заробляти на життя виключно на платформі Poe.

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Poe також планує надавати послуги корпоративним клієнтам. Співробітники зможуть виконувати робочі завдання, проводячи експерименти зі змішуванням різних моделей штучного інтелекту та створюючи нові програми, адаптовані до унікальних потреб компанії. Poe планує запустити корпоративний рівень підписки, щоб дозволити організаціям керувати платформою для своїх співробітників.

Джерело: venturebeat