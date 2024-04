Poe представляє чат із кількома ботами штучного інтелекту для одночасної роботи з різними моделями

Poe, платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, нещодавно отримала нове фінансування в сумі $75 млн та розширила свої функціональні можливості. Її розробники мають намір запропонувати магазин для користувачів, який надасть доступ до широкого спектра розмовних моделей ШІ.

Найважливішою новою можливістю Poe є «чат із кількома ботами», який дозволяє користувачам одночасно взаємодіяти з декількома моделями ШІ в одному потоці розмови. Poe надає контекстно-залежні рекомендації для порівняння відповідей ботів і дозволяє користувачам викликати будь-якого бота в чат, просто згадавши його через @, подібно до використання Slack.

Today we are adding an important new capability to Poe: multi-bot chat. This feature lets you easily chat with multiple models in a single thread. (1/n) pic.twitter.com/jl9q6dCDmh

— Adam D'Angelo (@adamdangelo) April 15, 2024