Netflix випустить «живий» серіал «Скубі-Ду» — за сценарієм творців телеадаптації «Ковбоя Бібопа»

Оригінальні персонажі Hanna Barbera відроджуються на Netflix — у «живому» серіалі про Шеггі з друзями та його пса Скубі.

За даними Deadline, стримінг уклав угоду щодо випуску та виробництва екшн-серіалу «Скубі-Ду». Сценарій написали Джош Апельбаум та Скотт Розенберг, які продюсували телеадаптацію «Ковбоя Бібопа» для Netflix, а виконавчими продюсерами виступатимуть представники компаній Berlanti Productions (через Warner Bros. Television) та Midnight Radio.

Франшиза, створена Джо Рубі та Кеном Спірсом, була запущена у 1969 році з першим мультсеріалом «Скубі-Ду, де ти!» для компанії Hanna Barbera (згодом була поглинута Warner Bros. Animation). Сюжет розповідав про детективні пригоди підлітків Фреда Джонса, Дафни Блейк, Велми Дінклі, а також Шеггі Роджерса з його балакучим собакою Скубі.

На тлі успіху оригінальному серіалу були створені численні продовження та спінофи, а також два спеціальні мультфільми та повнометражні фільми. У 2002 році вийшов один з найвідоміших живих фільмів франшизи за сценарієм Джеймса Ганна — з Фредді Принцем-молодшим, Сарою Мішель Геллар, Меттью Ліллардом і Ліндою Карделлін. Стрічка заробила понад $250 млн, тож вже у 2004 випустили продовження з тим самим акторським складом.