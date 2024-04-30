Документалку про Кличка та оборону Києва від оскароносного Кевіна Макдональда покажуть на британському кінофестивалі Sheffield DocFest

Кевін Макдональд режисував юридичну драму «Мавританець» та спортивну документальну стрічку «One Day in September», за яку отримав «Оскара».
Остання робота Макдональда «Klitschko: More Than a Fight» відкриє цьогорічний Sheffield DocFest — провідний світовий кінофестиваль документального кіно, який проходитиме з 12 по 17 червня у Великій Британії.
Документальна стрічка розповість про спортивний шлях Віталія Кличко, його «мерську» роботу в Києві та охопить часи повномасштабного вторгнення росії в Україну й зокрема намагання ворога наступати на столицю.
«Як і багато людей у всьому світі, я був шокований і обурений агресією, вбивствами та безпідставними руйнуваннями внаслідок російського вторгнення в Україну», — сказав Макдональд. «Я хотів трохи допомогти, і створення документального фільму — це єдиний спосіб, який я маю в своєму розпорядженні».
«Klitschko: More Than a Fight» створено у співпраці Docsville Studios і Sky Studios. Пізніше у 2024 році фільм транслюватимуть на Sky Documentaries у Великій Британії та Німеччини.
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Джерело: Deadline