Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні

Google продовжує розширювати географію доступності сервісу Google Play Games на ПК. Спочатку сервіс почав працювати у статусі бета-версії у Гонконгу, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та Австралії. Потім він з’явився у США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Індонезії, Філіппінах, Малайзії та Сінгапурі.

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Наразі бета-версія Google Play Games на ПК запускається в Європі, в тому числі в Україні. Загалом сервіс доступний вже в 56 країнах, пропонуючи доступ приблизно до сотні Android-ігор на комп’ютерах.

Для роботи з Google Play Games знадобиться 4-ядерний процесор, 8 ГБ ОЗП, 10 ГБ вільного місця на накопичувачі та як мінімум Windows 10 (v2004). Для роботи достатньо вбудованого GPU Intel UHD Graphics 630 або аналогічного, проте Google рекомендує «GPU ігрового класу», наприклад Nvidia GeForce MX450 й «8 логічних ядер». Повний перелік сумісних пристроїв виглядає так:

NVIDIA GeForce GTX 600, 700, 800, 900 або 10

NVIDIA Volta

NVIDIA GeForce 16, 20 або 30

Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 або 7990

AMD Radeon HD 8970 або 8990

AMD Radeon R9 200

AMD Radeon R7/R9 300

AMD Radeon RX 400

AMD Radeon RX 570, 580 або 890

AMD Radeon RX Vega

AMD Radeon VII

AMD Radeon RX 5000 або 6000

Щоб випробувати Android-ігри на ПК, потрібно завантажити та встановити бета-версію Google Play Games з офіційного сайту проєкту.