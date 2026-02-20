Поліція Нідерландів ув'язнила чоловіка, якому сама випадково надіслала конфіденційні файли

Depositphotos

40-річного чоловіка з Ріддеркерка в Нідерландах заарештували за те, що він нібито завантажив файли, які поліція випадково надіслала йому, а потім, за повідомленнями, відмовився повертати їх, якщо не отримає винагороду.





Про це йдеться у звіті Національної поліції Нідерландів про інцидент. У звіті зазначається, що чоловіка заарештували за “комп’ютерний злом”. До інциденту він контактував із поліцією, щоб передати файли, пов’язані з іншою справою. Коли поліція надіслала йому посилання для завантаження зображень, які були в його розпорядженні, його замість цього було перенаправлено на зовсім іншу сторінку.

“Через помилку було надано посилання для завантаження замість посилання для вивантаження, що дозволило чоловікові завантажити конфіденційні документи поліції, — сказали поліцейські.

Нідерландська поліція не вдається в подробиці щодо того, як саме це сталося і чому. Хоча відомо, що підозрюваному у шантажі було надіслано посилання, не пояснюється, яким чином конфіденційні документи були завантажені на цю комунікаційну платформу. Після того як чоловік завантажив файли, поліція зв’язалася з ним і наказала видалити їх.

“Він заявив, що виконає вимогу лише якщо отримає щось натомість”, — заявили у поліції.

Тож вони вирішили заарештувати чоловіка та провести обшук у його будинку в пошуках файлів, щоб “запобігти можливому поширенню”. Нідерландська поліція не уточнює, що саме чоловік хотів отримати “натомість”, хоча можна припустити, що йдеться про грошову винагороду. Поліція натякає, що не лише відмова видалити файли та вимога винагороди можуть бути потенційно незаконними діями, але й саме завантаження цих файлів також може вважатися правопорушенням.





“Якщо ви отримуєте посилання для завантаження, знаючи, що мали отримати посилання для вивантаження, вам чітко повідомляють не завантажувати, а ви все одно вирішуєте завантажити файли, ви можете бути винними у несанкціонованому доступі до комп’ютерної системи. Одержувач міг обґрунтовано припустити, що посилання для завантаження та файли, надані через нього, не призначені для нього”, — зазначено у звіті.

У таких випадках експерти з безпеки радять утримуватися від завантаження невідомих файлів без чіткої перевірки їхнього призначення та джерела, оскільки несанкціоноване заволодіння конфіденційними даними, а тим більше — спроба використати їх для тиску чи вимагання, може мати правові наслідки для особи, яка отримала ці матеріали. Більш того, ідеться не лише про питання відповідальності за відмову видалити такі файли й можливий шантаж, але й про потенційне порушення законів про доступ до комп’ютерних систем та інформації, навіть якщо отримання документів сталося через технічну помилку.

Загалом,у багатьох юрисдикціях випадки пов’язані з ненавмисним доступом до конфіденційних матеріалів також спричиняли юридичні наслідки або серйозні наслідки для розслідувань. Наприклад, масштабний інцидент стався під час витоку внутрішніх документів поліції в Канзас-Сіті (США), коли об’ємні конфіденційні матеріали про поліцейські зловживання опинилися у відкритому доступі через порушення безпеки, що спричинило громадський резонанс і питання щодо достовірності кримінальних справ.

