01.09.2025

Переплутали з терористом: поліція затримала 16-річного фана Resident Evil, який створив "занадто" реалістичний косплей

Маргарита Юзяк

Таємничий агент корпорації Umbrella Ханк з Resident Evil 2

16-річний юнак зробив дійсно реалістичний косплей Resident Evil — але замість лайків він отримав небажану увагу поліції. І ще проїхався до відділку в наручниках.

У Лондоні, 30 серпня, перехожі побачили на вулиці людину в шоломі, бронежилеті та з автоматом в руках. Вони зателефонували до правоохоронців, які приїхали миттєво. Підозрюваного повалили на землю й заарештували. Але ним виявився не терорист, а фанат Resident Evil.

З боку 16-річного підлітка історія була така: він просто йшов на фестиваль London Anime & Gaming. В його руках був автомат MP5 — муляжем з помаранчевим наконечником, що є стандартною ознакою для підробок. Хоча звичайні перехожі не знали таких нюансів, та і серед них не було фанатів серії Capcom. В іншому випадку вони б впізнали Ханка — персонажа Resident Evil, який носить протигаз і форму з логотипом Umbrella Corporation.

“16-річний хлопець залишається під вартою після затримання за підозрою у володінні імітацією вогнепальної зброї”, — повідомив представник поліції.

Переплутали з терористом: поліція затримала 16-річного фана Resident Evil, який створив "занадто" реалістичний косплейПереплутали з терористом: поліція затримала 16-річного фана Resident Evil, який створив "занадто" реалістичний косплей

Британські закони тут суворі. Імітацію вогнепальної зброї заборонено носити в громадських місцях без вагомої причини. Підробки не можна виробляти чи продавати, якщо вони надто реалістичні. А для неповнолітніх обмеження ще жорсткіші: їм взагалі не можна володіти бутафорськими пістолетами чи автоматами, які схожі на справжні. Винятки є тільки для театрів, фільмів або реконструкцій.

Тепер поліція має визначити, наскільки реалістично виглядав цей муляж MP5. Якщо визнають, що занадто — підлітку можуть висунути офіційні звинувачення. Не радимо йому в майбутньому робити косплей на Леона Кеннеді, який повертається в нову частину Resident Evil. Бо доведеться проводжати останню велику появу персонажа поясненнями в поліції, що він чесно не хотів нікому нашкодити.

Джерело: Dexerto



