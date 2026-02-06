tradfi
ФБР не змогли "зламати" iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування

Андрій Шадрін

ФБР не змогли "зламати" iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування
У ФБР не вийшло отримати інформацію з iPhone журналістки Washington Post Ханни Натансон через увімкнений режим Lockdown від Apple. Телефон було вилучено під час січневого обшуку дому журналістки в рамках розслідування витоків секретної інформації.


iPhone Натансон був увімкнений, заряджався і явно показував, що активовано режим Lockdown, який обмежує роботу багатьох функцій і не дозволяє підключати зовнішні пристрої, якщо телефон не розблокований. Це стало основною причиною, чому ФБР не змогло витягти з нього дані.

“Оскільки iPhone був у режимі Lockdown, CART не змогла витягти дані з цього пристрою”, — відзначають судові документи Computer Analysis Response Team ФБР (підрозділ, що проводить судову експертизу вилучених пристроїв).

Режим Lockdown є опційним налаштуванням iPhone, iPad, Mac та Apple Watch, призначеним для користувачів, які можуть піддаватися підвищеним кіберзагрозам. Коли він увімкнений, блокуються вкладення в повідомленнях, обмежується веб-контент, FaceTime дзвінки, а підключення зовнішніх пристроїв можливе лише у розблокованому стані.

“Lockdown Mode — це опційний, максимально захисний режим, призначений для небагатьох людей, які через свою особу чи діяльність можуть стати ціллю найскладніших цифрових загроз”, — зауважує Apple.

Обшук дому Натансон ФБР провело 14 січня у Північній Вірджинії. Окрім iPhone, агентами було вилучено два ноутбуки, один з яких належить The Post, та годинник Garmin. Судовий документ, поданий 30 січня, підтверджує, що доступ до iPhone отримати не вдалося. Інший пристрій, MacBook, був розблокований за допомогою відбитка пальця, що дозволило слідчим переглянути частину даних.


FBI Couldn’t Get into Washington Post Reporter’s iPhone Because It Had Lockdown Mode Enabled
byu/fashionmagus inprivacy

Слідство стосувалося державного підрядника Ауреліо Луїса Переса-Луґонеса, якому висунуті п’ять обвинувачень у незаконній передачі та одне — у незаконному збереженні інформації національної оборони. Вилучення пристроїв викликало критику серед захисників громадянських свобод. Самій Натансон не висунуті обвинувачення. Вона долучалася до статей про потенційні військові дії США проти Венесуели та про проблеми у Службі соціального забезпечення під час другого терміну Дональда Трампа.

“Незаконне розголошення секретної інформації про оборону — це тяжкий злочин проти Америки, який ставить під загрозу як нашу національну безпеку, так і життя наших військових героїв”, — сказала генеральний прокурор Пем Бонді.

Випадок дає цікаву можливість побачити, як працює режим Lockdown на практиці і наскільки він обмежує навіть просунуті спроби доступу до пристрою. Навіть за наявності ордера на використання відбитків пальців або розпізнавання обличчя iPhone залишався недоступним.

Джерело: 404media.co

