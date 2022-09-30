Новини

Польоти в космос підвищують ризик розвитку раку та серцевих захворювань: у новому дослідженні медики вивчали зразки крові 14 астронавтів, які брали участь у місіях NASA з 1998 по 2001 рік

Польоти в космос підвищують ризик розвитку раку та серцевих захворювань: у новому дослідженні медики вивчали зразки крові 14 астронавтів, які брали участь у місіях NASA з 1998 по 2001 рік

Новаторське дослідження, проведене Медичною школою Ікана на горі Сінай, показало, що в астронавтів частіше розвиваються мутації, потенційно пов’язані з космічними польотами, які підвищують ризик розвитку раку і серцевих захворювань.

Допомагаємо

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Дослідники взяли зразки крові у 14 астронавтів, які брали участь у польотах на космічних кораблях NASA між 1998 та 2001 роками. У них були виявлені зміни ДНК, чи соматичні мутації в кровотворній системі. Результати дослідження підвищують ймовірність того, що ці мутації можуть бути викликані космічним польотом, і наголошують на важливості регулярного аналізу крові для космонавтів протягом усієї їхньої кар’єри, а також під час виходу на пенсію.

Соматичні мутації – це мутації, що відбуваються після зачаття в клітинах, відмінних від сперматозоїдів чи яйцеклітин, тож вони не можуть передаватися дітям. Мутації, виявлені у цьому дослідженні, характеризувалися надлишком клітин крові, отриманих з одного клону, що нагадує процес, відомий як клональний гемопоез (КГ).

Подібні мутації зазвичай викликаються екологічними причинами, такими як вплив УФ-випромінювання або певних хімічних речовин, і можуть розвиватися внаслідок хіміотерапії чи променевої терапії раку. Є кілька симптомів чи ознак КГ, але більшість людей ідентифікуються за допомогою генетичного тестування їхньої крові на наявність інших захворювань. Хоча КГ не завжди є ознакою захворювання, він пов’язаний із підвищеним ризиком раку крові та серцево-судинних захворювань.

Курс
Full Stack розробка
Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack розробка

«Астронавти працюють в екстремальних умовах, де багато чинників можуть призвести до соматичних мутацій. Насамперед, це космічна радіація. Існує ризик того, що мутації можуть перерости у клональне кровотворення. Враховуючи зростаючий інтерес до комерційних космічних польотів та освоєння далекого космосу, а також потенційні ризики для здоров’я від впливу різних шкідливих факторів, які пов’язані з повторними або тривалими дослідницькими місіями, на кшталт польоту на Марс, ми вирішили вивчити, ретроспективно, соматичні мутації у групи з 14 астронавтів», – розповідає провідний автор дослідження Девід Гукасян, доктор медичних наук, професор медицини (кардіології) Інституту досліджень серцево-судинних захворювань школи Ікан у Маунт-Сінай.

Об’єктами дослідження були астронавти, які здійснили відносно короткі (в середньому 12 днів) польоти на космічних кораблях у період з 1998 по 2001 рік. Середній вік групи 42 роки, 85% з них – чоловіки. 6 людей готувалися до своєї першої космічної місії. Дослідники зібрали зразки цільної крові астронавтів за 10 днів до польоту та в день приземлення, а лейкоцити – через три дні після приземлення. Зразки зберігалися за температури -80ºC протягом 20 років.

Полеты в космос повышают риск развития рака и сердечных заболеваний: в новом исследовании медики изучали образцы крови 14 астронавтов, участвовавших в миссиях NASA с 1998 по 2001 год

За допомогою секвенування ДНК з подальшим великим біоінформаційним аналізом, дослідники виявили 34 мутації у 17 КГ-генах-драйверах. Найбільш часті мутації відбулися в TP53, гені, який продукує білок, що пригнічує пухлину, і DNMT3A, одному з генів, що найчастіше мутує при гострому мієлоїдному лейкозі .

Частота соматичних мутацій у генах, які оцінювали дослідники, становила менш як два відсотки, що є технічним порогом для того, щоб вважатися клональним гемопоезом з невизначеним потенціалом (CHIP). CHIP частіше зустрічається у людей похилого віку і пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, а також гематологічного та солідного раку.

«Хоча КМ, який ми спостерігали, був відносно невеликим, той факт, що ми побачили ці мутації, був несподіваним з огляду на молодий вік та стан здоров’я цих астронавтів. Наявність цих мутацій не обов’язково означає, що в астронавтів розвинеться серцево-судинне захворювання або рак, але існує ризик того, що з часом це може статися через постійне та тривале перебування в екстремальних умовах глибокого космосу», — зазначає доктор Гукасян.

Дослідження в першу чергу показали, що лікарі можуть визначити індивідуальну схильність астронавтів до розвитку захворювань, пов’язаних з їхньою роботою, уникаючи наслідків, що можуть вплинути на їхню здатність надалі працювати.

«Справді, наші дослідження демонструють важливість раннього та постійного скринінгу для оцінки такої сприйнятливості. Наша рекомендація полягає в тому, щоб NASA та його медична команда перевіряли астронавтів на наявність соматичних мутацій та можливої ​​клональної експансії або регресії кожні три-п’ять років і, що не менш важливо, аж до пенсійного віку, коли соматичні мутації можуть поширюватися клонально та перетворюватися на CHIP», – додає дослідник.

Це дослідження – продовження експериментів, в яких використовувалися ті ж зразки для виявлення прогностичних біомаркерів в екзосомах – невеликих покритих ліпідами мікроскопічних бульбашках нуклеїнових кислот, білків, ліпідів і метаболітів, які утворюються в клітинах людського тіла і згодом потрапляють у кров. Екзосоми можна кваліфікувати як важливі біомаркери здоров’я та/або хвороби, які можуть передавати інформацію від однієї клітини до іншої на великій відстані в організмі.

При обробці клітин людського серця екзосомами, отриманими від астронавтів, дослідники виявили, що вони впливають на біологію рецептора вітаміну D, який відіграє ключову роль у здоров’ї кісток, серця та скелетних м’язів.

Вчені також оцінили вплив космічного польоту на мітохондріальну ДНК – геном невеликих органел, які забезпечують енергією клітини. У цьому дослідженні команда виявила, що кількість позаклітинної мітохондріальної ДНК, що циркулює в крові астронавтів, була в 2-350 разів вищою за норму, що може призводити до окислювального пошкодження та запалення в інших частинах тіла.

«Важливо провести розширені дослідження за участю більшої кількості астронавтів, щоб побачити, як цей ризик розвивається залежно від тривалості впливу, а потім порівняти ці дані із клінічними симптомами, візуальними та лабораторними результатами. Це дозволить нам робити обґрунтовані прогнози щодо того, у яких людей з більшою ймовірністю розвинеться захворювання, щоби раніше його виявляти, призначати індивідуальне лікування або проводити профілактику», — сказав Гукасян.

Джерело: Scitechdaily


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати