Стрімінг 4K з Місяця: NASA тестує швидкісний лазерний зв’язок

Художнє зображення корабля Orion навколо Місяця/NASA

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NASA спільно з Австралійським національним університетом тестує технологію високошвидкісного лазерного зв’язку між Землю та Місяцем.

Зазначається, що якщо нова технологія успішно проявить себе у рамках місії Artemis II, це стане підтвердженням того, що лазерні системи зв’язку для далекого космосу цілком готові до використання. Лазерний зв’язок дозволяє передачу відео з Місяця на Землю у форматі 4K та рекордну швидкість передачі даних.

Наразі більшість космічних апаратів досі використовують радіозв’язок для передачі даних на Землю, однак лазерні системи здатні передавати дані у 10-100 разів швидше. Використовуючи інфрачервоне світло, ці системи буквально за декілька секунд здатні передати на Землю відео високої якості, чистий голос та інші дані на відстанях у сотні тис. кілометрів. Artemis II стане першим випадком, коли астронавти спробують лазерний зв’язок із глибокого космосу.

Ключовим елементом системи є оптичний приймач у режимі реального часу RealTOR. Його зібрали зі звичайних готових деталей, скоротивши собівартість. Після успішних випробувань в Клівленді аналогічний пристрій наразі збирають фахівці з Австралійського національного університету для подальшого залучення у рамках місії Artemis II, яка передбачає політ астронавтів навколо Місяця.

Під час місії Artemis II, запланованої на початок 2026 року, система оптичного лазерного зв’язку буде запущена на борту космічного корабля Orion. У NASA намагатимуться передати записане відео надвисокої чіткості 4K, процес польоту, фото, наукові дані та голосові повідомлення з Місяця на Землю.

Наземна станція буде випробувальним полігоном для нової конструкції приймача і не буде однією з основних наземних станцій місії. Поки NASA продовжує вивчати можливість використання комерційних деталей для проектування наземних станцій, дослідники продовжать надавати важливу підтримку у підготовці до демонстрації в Австралії.

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Проект RealTOR є одним з етапів випробувань оптичних комунікацій в рамках програми SCaN NASA, яка включає демонстрації та експериментальні платформи в космосі для перевірки ефективності інфрачервоного світла для відправки даних у космос і на Землю. До них відносяться проект LCOT (Low-Cost Optical Terminal), демонстрація лазерної ретрансляції зв’язку та багато іншого.

Джерело: SciTechDaily

Розділ Технології виходить за підтримки

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