Помаранчевий — хіт сезону: у Китаї розкупили 10 млн iPhone 17 Pro Max завдяки "космічному" кольору

Колір iPhone 17 Pro Max “космічний помаранчевий” забезпечив смартфону приголомшливий успіх в Китаї.





Ця колірна гама є фірмовою для французького люксового бренду Hermès, що змушує багатьох у Китаї прагнути придбати “яблучний” топовий гаджет як предмет розкоші. Саме ці кольори, як зазначається, стали ключовим фактором успішних продажів смартфона у Китаї. За 4 квартал 2025 року зростання продажів iPhone 17 Pro Max склало 38%.

CEO Apple Тім Кук під час останньої наради особливо підкреслив, що відвідуваність фірмових магазинів компанії у Китаї зросла вдвічі за останній квартал минулого року. За останніми даними Counterpoint Research, у січні цього року Apple зафіксувала зростання продажів у Китаї на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість всі інші китайські виробники смартфонів зафіксували падіння продажів вдвічі. Відомий інсайдер з Weibo — Digital Chat Station припустив, що темпи продажів iPhone 17 Pro Max у Китаї перевищили позначку у 10 млн одиниць.

“Станом на 15 лютого кількість активованих iPhone 17 Pro Max, проданих на китайському ринку, перевищила 10 мільйонів, на що пішло 150 днів, при середній ціні близько 10 800 юанів”, — зазначається у повідомленні Digital Chat Station.

Нещодавно ITC писав, що 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном на вторинному ринку серед топ-20 моделей. Між тим Apple використала специфічний алюмінієвий сплав у iPhone 17 Pro Max, щоб забезпечити моделі посилену здатність до розсіювання тепла. Саме цей сплав тепер спричиняє тривожні випадки, коли телефони користувачів мнуться, навіть якщо вони захищені чохлом.





Разом з тим новий Snapdragon 8 Elite Gen 5 перемагає A19 Pro в ігровому сценарії використання. Наразі Xiaomi 17 Pro Max і iPhone 17 Pro Max — два найпотужніші смартфони на ринку. Ігрові тести показали, що телефон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 стабільно перевершує iPhone 17 Pro Max у продуктивності, енергоефективності та тепловому режимі.

