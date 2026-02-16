tradfi
Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі

Андрій Шадрін

Apple iPhone 17 Pro Max використовує алюміній серії 5080, який може м’ятися навіть у чохлі
Apple використала специфічний алюмінієвий сплав у iPhone 17 Pro Max, щоб забезпечити моделі посилену здатність до розсіювання тепла. Саме цей сплав тепер спричиняє тривожні випадки, коли телефони користувачів мнуться, навіть якщо вони захищені чохлом.


Apple застосовує алюмінієвий сплав серії 5080 для iPhone 17 Pro Max і сплав серії 6000 для базового iPhone 17. Але виявилось, що це призводить до дуже різних наслідків щодо утворення вм’ятин. Це фактично нівелює саму ідею поміщати iPhone 17 Pro Max у чохол. Користвачка Х Еріка Ґріффін нещодавно опублікувала зображення свого пом’ятого Apple iPhone 17 Pro Max, чітко показавши пошкодження рамки попри те, що її телефон знаходився у у пластиковому чохлі.

“Не можу не поділитися. Ми всі знаємо, що алюміній м’який, і на падіння та те, чи буде пошкодження, впливає багато чинників — але так, iPhone17 Pro Max справді може пом’ятися в чохлі, якщо впаде. Grip Case. Чохол ідеальний. Впав із нерухомого візка”, — розповіла Еріка у дописі.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Першопричину цієї очевидної крихкості пояснив інсайдер Schrödinger у коментарях у Х. Він зауважив, що Apple iPhone 17 Pro Max використовує алюмінієвий сплав серії 5080 для покращеного тепловідведення. Однак цей сплав робить iPhone 17 Pro Max значно більш вразливим до пошкоджень, ніж базова версія iPhone 17, яка використовує алюмінієвий сплав серії 6000. До речі, кілька місяців тому вже були повідомлення про те, що сплав, використаний у рамці iPhone 17 Pro Max, робить телефон уразливим до ударів у кути.

“iPhone 17 Pro Max використовує сплав серії 5080 через тепловідведення. З новою випарною камерою у Pro Max Apple обрала сплав із кращим розсіюванням тепла замість простої максимальної міцності на розтяг. Матеріалознавство та маркетинговий хайп. A56 та iPhone 17 використовують серію 6000 і не мають жодних проблем із вм’ятинами”, — написав Schrödinger.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
Звісно, iPhone 17 Pro Max оснащений звареною лазером алюмінієвою камерою, що містить деіонізовану воду, яка поглинає тепло від компонентів і перетворюється на пару, ефективно охолоджуючи критично важливі компоненти поблизу. Пара потім віддаляється від джерела тепла, охолоджується, передаючи тепло зовнішній рамці, і знову перетворюється на рідку воду. Цикл продовжує повторюватися. Попри це, з огляду на потужний чип A20 Pro у флагманському варіанті iPhone 17, Apple вирішила використати алюмінієвий сплав із покращеним профілем тепловідведення, щоб запобігти проблемам із тепловим тротлінгом.

Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
У підсумку вибір сплаву 5080-ї серії став компромісом між ефективним тепловідведенням і механічною міцністю корпусу. Однак це рішення тепер дорого обходиться деяким користувачам з точки зору загальної естетики їхнього дорогого смартфона. Якщо випадки з вм’ятинами набудуть масового характеру, це може поставити під сумнів інженерний баланс у флагманській моделі. Поки що користувачам залишається лише сподіватися, що продуктивність не доведеться оплачувати зовнішнім виглядом пристрою.

Джерело: WccfTech.com

