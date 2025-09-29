Xiaomi 17 Pro Max випередив iPhone 17 Pro Max в іграх, хоча Apple A19 Pro має кращу одноядерну продуктивність

Xiaomi 17 Pro Max та iPhone 17 Pro Max

Останнє покоління iPhone оснащене чипами A19 — стандартний A19 в iPhone 17 та A19 Pro у версіях iPhone Air та 17 Pro. І вони представляють найкраще, що може запропонувати компанія. У тесті PassMark для однопоточного навантаження A19 показав найкращі результати серед усіх доступних процесорів, включно з повноцінними настільними чипами. І все це при значно меншому енергоспоживанні та пасивному охолодженні, без вентиляторів чи систем рідинного охолодження.

Обидва чипи, A19 і A19 Pro, потрапили в межі похибки один від одного. Проте офіційно стандартний A19 набрав 5 149 балів, здобувши першість в однопотоковому рейтингу. A19 Pro набрав 5 088 балів, що логічно, враховуючи, що обидва чипи мають однакові ядра, але різну їх кількість. A19 перевершує потужні процесори, включно з настільним M3 Ultra (28- і 32-ядерні версії), Intel Core Ultra 9 285K і навіть AMD EPYC 4585PX, які потребують активного охолодження.

Показники енергоспоживання в однопоточному режимі PassMark оцінив приблизно так: A19 — 4 Вт, 285K — 44 Вт, EPYC — 56 Вт. Навіть якщо ці цифри не зовсім точні, різниця в ефективності просто колосальна.

Водночас у багатопотоковому навантаженні A19 відстає. Він вже не настільки потужний, коли задіяні всі ядра. Це логічно для мобільного чипа, який просто має менше ядер, ніж настільні процесори. Ще важливий момент: iPhone 17 не має системи охолодження з випарною камерою, що робить показані результати ще більш вражаючими. Проте це не абсолютно наукове тестування, і варто ставитися до цифр обережно.

Разом з тим новий Snapdragon 8 Elite Gen 5 перемагає A19 Pro в ігровому сценарії використання. Наразі Xiaomi 17 Pro Max і iPhone 17 Pro Max — два найпотужніші смартфони на ринку. Ігрові тести показали, що телефон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 стабільно перевершує iPhone 17 Pro Max у продуктивності, енергоефективності та тепловому режимі.

У тесті Wuthering Waves новий смартфон Xiaomi 17 Pro Max з флагманським чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 утримує середній FPS 59,1, тоді як iPhone 17 Pro Max — 57,8. Вражає й енергоспоживання: 4,83 Вт проти 5,89 Вт в iPhone, при тому, що Xiaomi працював на трохи вищій роздільній здатності.

У Honkai Impact 3rd при однакових налаштуваннях Xiaomi 17 Pro Max утримує середній FPS 59,6, а iPhone 17 Pro Max — 58,8, при цьому енергоспоживання 5,30 Вт проти 5,52 Вт.

Крім того, Xiaomi 17 Pro Max демонструє кращу теплову ефективність: у першому тесті нагрів становив максимум 39,0°C проти 43,3°C в iPhone, у другому — 40,5°C проти 42,7°C.

Хоча iPhone 17 з A19 стає лідером в однопоточних завданнях та демонструє приголомшливу ефективність, у реальних ігрових сценаріях Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Xiaomi 17 Pro Max виявляється потужнішим, ефективнішим і холоднішим. Для користувача це означає, що мобільні чипи Apple чудові для загальних завдань і роботи з однопотоковими застосунками, але ігрова продуктивність і керованість теплом на високих навантаженнях може відставати від сучасних Android-флагманів.

Джерело: tomshardware, notebookcheck