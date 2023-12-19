Новини Ігри 19.12.2023 о 01:14 comment views icon

Помер Джеймс Маккефрі, голос Max Payne та інших персонажів Remedy

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Помер Джеймс Маккефрі, голос Max Payne та інших персонажів Remedy

Джеймс Маккефрі, відомий як голос Макса Пейна, актор озвучення Control і Alan Wake, помер у 65 років від раку. Окрім Max Payne та інших ігор, актор мав успішну 35-річну кар’єру на телебаченні та в кіно.

Маккефрі з’являвся в численних телевізійних серіалах та фільмах, зокрема у ролі другого плану в серіалі «Врятуй мене», був зіркою серіалу 1990-х «Гадюка». Він також брав участь у популярних серіалах «Блакитна кров», «Бик», «Костюми», «Джесіка Джонс», «Глейдс», «Закон і порядок» та інших.

Але геймерам Джеймс найбільше відомий за іграми Remedy: його роль головного персонажа в іграх Max Payne була культовою. Коли Rockstar у 2009 році оголосила, що планує використовувати нового актора озвучення для Max Payne 3 реакція фанатів була настільки негативною, що Rockstar поступилася і повернула Маккефрі до ролі.

Помер Джеймс Маккефрі, голос Max Payne

Сем Лейк, автор та обличчя Макса Пейна, вшанував Маккефрі, назвавши його чудовою людиною та дорогим другом, а також ключовою частиною сімейства Remedy.

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«Джеймс був Максом Пейном, Томасом Зейном, Захарією Тренчем та Алексом Кейс. Мені випала честь розділити з ним роль Макса Пейна та Кейсі. З ним було приємно працювати. Я буду берегти пам’ять про нього та сумувати за ним. Мої глибокі співчуття його родині. Спочивай з миром, Джиме».

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У повідомленні Remedy Entertainment сказано:

«Ми глибоко сумуємо, дізнавшись про смерть нашого улюбленого друга та співавтора Джеймса Маккефрі, культового голосу Макса Пейна та Алекса Кейсі. Його видатний талант дав життя нашим персонажам і залишив тривалий вплив у нашій спільноті. Серцем ми з його родиною».

Rockstar Games, видавець Max Payne 2 та розробник Max Payne 3, також віддали данину поваги акторові:

«Спочивай з миром, Джеймс Маккефрі, неповторна та владна присутність якого оживила Макса Пейна»

Джерело: PC Gamer

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