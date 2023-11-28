Понад 1000 зашифрованих серверів та 3 млрд грн збитків – Кіберполіція викрила групу хакерів-здирників

Кіберполіція повідомила про знешкодження організованої злочинної групи, яка протягом кількох років заражали комп’ютери та сервери вірусами-шифрувальниками з метою отримання викупу. За час своєї діяльності злочинці завдали збитків на понад 3 млрд грн. Операція проводилась у співпраці зі спеціалістами Європолу та Євроюсту.

Зловмисники самостійно розробили шкідливе програмне забезпечення для своїх кібератак, зокрема, кілька вірусів-шифрувальників. Вони атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. Насамперед зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії.

Потім з цих акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб зловмисники отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію. Надалі дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації хакери вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 біткоїнів на підконтрольний криптогаманець. Правоохоронці встановили, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових компаній та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн.

«У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників», – заявив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях. При цьому вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Також правоохоронці виявили майже 4 млн грн та криптовалютні активи. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

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За результатами розслідування вже відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж),

ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут),

ч. 4 ст. 189 (Вимагання).

Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановлення місцезнаходження інших членів угруповання. За результатами можлива додаткова кваліфікація.