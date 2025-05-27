Популярна платформа DeFi-кредитування Alpaca Finance закриється після 4 років роботи

Децентралізована платформа кредитування Alpaca Finance прийняла рішення про закриття. Це стосується усіх продуктів. Alpaca Finance — найбільша платформа DeFi продуктів на BNB Chain і Fantom з великим кредитним плечем.

«Озираючись назад, ми неймовірно пишаємося тим, чого досягла Alpaca Finance. Від того, як ми стали топпротоколом BNB Chain, до того, як допомогли визначити фермерство з використанням кредитного плеча на початку розвитку DeFi, наш шлях став можливим лише завдяки неймовірній підтримці нашої спільноти», — повідомила команда проєкту.

В Alpaca Finance зазначили, що їх платформа пережиала багато подій, але пригнічена прибутковість та спад активності на крипторинку зробили їх продукти менш життєздатними. Команда навіть досліджувала стратегічні шляхи розвитку, мала переговори щодо злиття та поглинання іншими проектами. Деякі переговори мали змістовний прогрес, але зрештою, оскільки ринок знову почав падати на початку 2025 року, ці угоди зірвались.

Крім того, ландшафт DeFi став більш конкурентним, більш насиченим і часто надає перевагу великим, капіталізованим гравцям з новими запасами токенів для роздачі.

Нещодавнє виключення токенів ALPACA з лістингу Binance стало ще одним серйозним ударом.

Токени ALPACA за тиждень подешевшали на 46.16% (до $0.1063), ринкова капіталізація впала на 33.70% і наразі становить $16.12 млн. Тому слід розглянути опцію шортингу.

Інтерфейс Alpaca Finance працюватиме до 31 грудня 2025 року, кредити та позики слід закрити до 30 липня, усі інші позиції — до 30 червня.

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Джерело: Medium