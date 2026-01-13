Новини WTF 13.01.2026 comment views icon

Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт
Зображення: Depositphotos, Amazon

У часи, коли відеокарти та інші пристрої з пам’яттю дорожчають, дивовижною здається пропозиція Gigabyte Aorus RTX 5090 за пів ціни. Це відчуття привело у пастку десятки людей на Amazon.

До здійснення шахрайської оборудки, яка стартувала приблизно у кінці грудня 2025 року, продавець Fitter’s Niche Direct, зареєстрований у Китаї, мав бездоганну репутацію на Amazon, з 99% позитивними оцінками клієнтів, заснованими на майже 1800 відгуках. На перший погляд, це звичайний інтернет-магазин. Однак Tom’s Hardware пише лише про п’ять товарів у його асортименті: три звичайні поясні сумки, одна еластична стрічка для розтяжки та одне підозріле оголошення про “нішеву відеокарту Fitter’s Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G”. Посилання досі доступне, але застерігаємо від його використання.

Звичайно, оголошення про приголомшливо дешеві товари має викликати лише підозру, але знайшлося щонайменше 42 людини, котрі відгукнулися і були ошукані. Замість відеокарти їм приходила поясна сумка, також відома як сумка-бананка. Українцям цей аксесуар може нагадати 1990-ті роки, коли вони були надзвичайно розповсюджені, як і всілякі шахрайства.

Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт
Скриншот Amazon

“Ці хлопці — шахраї; вони надіслали мені поясну сумку за $1000, а не відеокарту, яку я замовив. Не купуйте нічого в цьому магазині”, — пише один з покупців.

“Замовила відеокарту, а натомість отримала поясну сумку. Тепер Amazon затримує повернення, оскільки я повернула поясну сумку, а не 5090”, — зазначає інша постраждала.

Перші скарги на цю позицію датовані 28 грудня 2025 року, а останній випадок шахрайства стався вчора, 12 січня. Тож, здається, афера все ще активна, і слід триматися якнайдалі від цього продавця. Невідомо, був обліковий запис Amazon викрадений чи його власник раптово вирішив незаконно заробити на ажіотажі через дефіцит.

Як можна бачити, користувачі стикаються із проблемою вже на етапі повернення непотрібних сумок, і можна припустити, що правоохоронцям буде складно дістати афериста у Китаї. Іноді пропозиції недорогих комп’ютерів та компонентів справді трапляються, але такі випадки нечасті та дуже специфічні.

