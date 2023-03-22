Попит на фриланс серед українців підскочив на 84% — дослідження Freelancehunt

Freelancehunt поділилися свіжою статистикою, яка свідчить про зростання попиту на українських фрилансерів у перші місяці 2023 виріс на 84% проти минулого року, що є дуже хорошою тенденцію, зважаючи на непросту економічну ситуацію в країні на другому році повномасштабної війни.

Ринок фрилансу в Україні відроджується

У Freelancehunt фіксують стрімке зростання реєстрацій фрилансерів на платформі, а початок року відзначився новими піками, навіть вищими за зростання у перші місяці війни. За словами адміністрації сервісу, зовсім трохи лишилося до позначки у 20 000 зареєстрованих нових спеціалістів за місяць.

Серед ключових факторів, які впливають на розвиток ринку фрилансу в Україні та збільшення кількості спеціалістів, Freelancehunt вказують:

Більшість користувачів платформ розглядає фриланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник сягає до 70%. В Україні у 2021 році, за даними платформи Freelancehunt, він становив 56%.

На фрилансі працюють кваліфіковані спеціалісти. Зазвичай це люди віком 24-45 років, з досвідом 2-5 років. 80% з них мають вищу освіту.

Це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж в офісі на постійній роботі.

Основний попит на послуги фрилансерів генерує малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими спеціалістами, 81% з них планують надалі наймати фрилансерів, а 83% — погоджуються, що фрилансери дуже допомогли розвитку бізнесу.

ІТ, дизайн, маркетинг — найпопулярніші категорії, на які є попит серед бізнесу. Саме ці напрямки динамічно розвиваються у світі технологій.

Що з того, що фриланс зростає?

Станом на березень в Україні офіційно зареєстровано 150 тисяч безробітних, причому 71% зареєстрованих це жінки. Останнє красномовно свідчить, наскільки далекою від реальності є офіційна картина, і це без урахування інших факторів, що занижують офіційну статистику як-от скорочення часу виплат та недосконалість законодавства. Навіть український IT-ринок, який стабільно тримався протягом 2022 року з початком 2023-го почало лихоманити через ризики мобілізації, відключення електроенергії, постійний психологічний тиск. Усе це зіграло свою роль під час прийняття західними замовниками рішення щодо подальшої співпраці з IT-компаніями в Україні. Власне, обсяг українського ІТ-експорту у січні впав майже на 30%, і пожвавлення очікується не раніше другої половини 2023 року. Тож зростання українського ринку фрилансу в цих умовах — хороша новина.

У Freelancehunt впевнені, що в найближчому майбутньому Україна має високі шанси стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15-20%. Для порівняння, торік у США цей показник дорівнював 39%, тому українському ринку є куди зростати.