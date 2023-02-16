Порно лише для повнолітніх: ще у 7 штатах США сайти “для дорослих” вимагатимуть надати офіційне посвідчення особи

Обов’язкову вікову перевірку на порносайтах із наданням документів, що посвідчують особу, реалізують ще у кількох штатах США: Флорида, Канзас, Південна Дакота та Західна Вірджинія вже узаконили ці вимоги, тоді як Арканзас, Міссісіпі та Вірджинія готуються до прийняття власних законопроєктів.

На початку січня у Луїзіані почав діяти закон щодо обов’язкової вікової перевірки користувачів на сайтах, які містять порнографію. Правила передбачають, що сайти, які містять 33,3% і більше порнографічних матеріалів, повинні вимагати підтвердження від користувачів, що вони досягли 18-річного віку.

В законопроєкті, який готується прийняти Арканзас, порнографію називають «кризою громадського здоров’я», а також пояснюється, які матеріали на сайтах вважаються «шкідливими» для молодших глядачів. У переліку медіаматеріали, які зображують статеві органи та їхні частини, а також деякі дії (пестощі, дотики до пипок грудей, сідниць чи геніталій; або статеві акти, мастурбацію, оральний секс, содомію, зоофілію тощо).

Також вебсайт вважатиметься шкідливим, якщо містить матеріали, що не несуть серйозної «літературної, художньої, політичної чи наукової цінності для неповнолітніх». У законопроєкті згадується про небезпеку, яку створює порнографія для дітей — негативний вплив на роботу мозку та розвиток, загострення емоційних або медичних проблем, спричинення девіантного сексуального збудження, сприяння шкідливій сексуальній поведінці та спричинення проблем із самооцінкою чи порушення образу тіла.

У Луїзіані Pornhub та інші великі порносайти, що належать компанії MindGeek, вимагають від користувачів створювати обліковий запис AllpassTrust та проходити перевірку віку за допомогою LA Wallet — мобільного застосунку уряду Луїзіани, який містить цифрову версію посвідчення водія.

Велика Британія також багато років прагне запровадити подібні правила в країні — вони можуть нарешті набути чинності протягом наступних шести місяців (в межах поправок до законопроєкту про безпеку в Інтернеті).

Однак ефективність усіх цих заходів викликає сумніви, оскільки більшість людей навряд чи захочуть надати свої особисті дані в обмін на перегляд порноролика. Існують й обхідні шляхи у вигляді VPN-програм, а також чимало інших ресурсів, зокрема й соцмереж типу Twitter, де неповнолітні зможуть вільно отримати доступ до контенту для дорослих.

Джерело: Techspot