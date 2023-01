Потенційний триквел The Last of Us Part та ймовірне продовження серіалу HBO — з інтерв’ю Ніла Дракманна BuzzFeed

У розмові з виданням BuzzFeed про серіал The Last of Us та майбутнє ігрової франшизи, Ніл Дракманн підтвердив, що наступна гра серії буде розрахована на багато користувачів. Продюсер і режисер також анонсував новий набір персонажів, котрі живуть в іншому місті, яке ще не фігурувало в The Last of Us.

«Ви зможете взяти у світ The Last of Us свого друга і випробувати напруженість та жорстокість цього світу, а також пройти абсолютно нову історію».

Говорячи про The Last of Us Part 3 та очікування користувачів, Дракманн згадав, що Naughty Dog пишається співпрацею з Sony, як із видавцем. За його словами, компанія надає необхідне фінансування та творчий простір для реалізації того, що хоче зробити студія та на що чекають фанати гри. Це не той випадок, коли видавець тисне на колектив з метою якнайшвидше отримати продовження.

Як приклад він навів серію Uncharted, остання гра якої була «шалено успішною», проте студія вирішила «накласти останній мазок і рухатися далі».

«Так само і з The Last of Us: від нас залежить, хочемо ми продовжувати чи ні. Наш процес такий самий, як і при створенні Part 2, а саме: чи зможемо ми вигадати захопливу історію, в якій є це універсальне послання та заява про любов — так само як це було в першій та другій грі — тоді ми розповімо цю історію. Якщо ми не зможемо, у нас буде дуже сильний фінал у другій частині і це буде кінець».

Дракманн підтвердив розмови про розвиток сюжету у разі продовження серіалу на другий сезон (офіційно він поки що не продовжений):

«Реакція на перший епізод досі була неймовірною: відгуки, фанати… Тому ми просто молимося, щоб люди продовжували дивитися, ми будемо зворотний зв’язок, і [у нас] буде більше історій, щоб розповісти», — сказав Ніл.

За його словами, серіал не вийде за межі сюжету ігор: «Ми хочемо адаптуватися лише до ігор, тому ми не хочемо виходити за їхні межі».

Також Ніл розповів про те, що відносини Тесс та Джоела можна розглядати як романтичні, хоча це явно не показано у грі. За його словами, це двоє дуже «зламаних» життям людей, які потребують один одного, але при цьому тримаються на відстані витягнутої руки. У серіалі їхні стосунки були показані дещо більш широко, як і взаємодія Марлен та Еллі.

Щодо Еллі, образ якої у виконанні Белли Ремсі викликає суперечки, Дракманн висловився цілком виразно:

«У мене не було відчуття, що я дивлюся, як хтось поводиться як Еллі. Я спостерігав за Еллі. Ми тільки-но знайшли Еллі у реальному світі та помістили її в шоу».

До затвердження дівчини на роль Ніл провів близько 100 прослуховувань інших акторок, які не здалися йому відповідними. А от з Педро Паскалем все склалося досить легко і швидко – він спочатку був одним із кандидатів та погодився на роль протягом дня після отримання сценарію.