Новий власник Nexus Mods відповів на запитання: «Жодної агресивної монетизації»

Мод для The Elder Scrolls 5: Skyrim / Nexus Mods

Після продажу Nexus Mods та зміни власника користувачі цікавилися майбутнім платформи. І незабаром новий власник відповів на запитання про монетизацію та інші ключові моменти.

Коли Робін «Dark0ne» Скотт оголосив про свій відхід з Nexus Mods після майже 24 років керування, за кадром залишилася відповідь на те, хто тепер очолює сайт. Відповідь знайшла користувачів ближче, ніж очікувалася — у коментарях під офіційним дописом Скотта. Віктор «Foldenew» Фольманн заявив, що тепер він керує сайтом і відповів на найпоширеніші запитання.

Ім’я нового власника не згадувалося у початковому дописі, але користувачі форуму ResetEra швидко вирахували, що за купівлею стоїть компанія Chosen. Підтвердження прийшло невдовзі: під ніком Foldenew тепер позначка «Власник сайту», а в закріпленому коментарі команда Chosen — Віктор, Марінус і Микола — відповіла на ключові запитання спільноти. Раніше на сайті Chosen знаходили посилання на статтю Віктора, в якій він міркував про монетизацію ігрових стартапів. І хоча він окремо запевняє, що NFT та крипта не плануються «на 100%», думки щодо майбутньої монетизації з’являються власними силами.

«Монетизація — це складно, а Nexus Mods — це комплексна платформа. Найголовніше — продовжувати підтримувати авторів модів, тішити користувачів і забезпечувати стабільну роботу сайту. Ми не змінюємо основну модель. Ніякої агресивної монетизації. Ніяких платних модів. Якщо вже на те пішло, ми прагнемо зменшити кількість реклами, а не збільшити. Ми дотримуємось підходу “спочатку спільнота”, прислухаємось до користувачів і не підемо на компроміс з тим, що робить Nexus Mods особливим»», — відповів «Foldenew».

Також він заявив, що права на моди залишаються за творцями. Власники Lifetime Premium не втратять свою довічну Premium-підписку, а безплатним обліковим записам не введуть обмежень. До речі, Робін «Dark0ne» Скотт і далі братиме участь у визначенні напрямку розвитку платформи.

Щодо прибутковості сайту нові власники нагадали: преміумпідписки існують із 2007 року і допомогли сайту зростати, не втрачаючи довіри спільноти. Саме тому їх зберігатимуть, а рекламу обіцяють скорочувати, щойно це стане фінансово можливим. В окремому коментарі Foldenew підтвердив, що користувацькі дані не продаватимуть.

Поки що можемо констатувати, що нові власники принаймні на словах дають ті відповіді, які фанати хотіли почути. Чи буде комерціалізація творчості або змін в монетизації — побачимо в майбутньому.

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Джерело: Windows Central