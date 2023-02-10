ППО ЗСУ збила 61 ракету з 71 (86%) та 5 з 7 дронів (71%), кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії

9-10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку на України. Починаючи з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого у кілька хвиль ворог випустив 71 крилату ракету (43 ракети Х-101/Х-555 та 28 ракет «Калібр») та до 35 ракет зенітного комплексу С-300. Додатково окупанти застосували 7 ударних БПЛА типу Shahed.

Авіаційні та ракетні атаки здійснювались із застосуванням літаків стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області росії та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

При цьому дві російські крилаті ракети «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря, пролетіли над територією двох інших держав. О 10:18 ці ракети перетнули Державний кордон України з Республікою Молдова. Після цього приблизно о 10:33 вони перетнули повітряний простір Румунії. Вже після цього ракети знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Нагадаємо, Румунія є учасницею NATO.

Як зазначає Головнокомандувач ЗСУ, силами та засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів. Відповідно, процент перехоплення складає 86% та 71%.

Разом з тим, за даними ДТЕК, внаслідок російської атаки було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення.