Працівники Microsoft отримають необмежені відпустки вже з 16 січня — лікарняні та відгули при цьому в корпорації не скасують

Microsoft надає своїм штатним співробітникам у США необмежені відпустки, повідомила в електронному листі директорка з персоналу Кетлін Хоган.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

“Місце, час та спосіб нашої роботи змінився. Тож модернізація нашої політики щодо відпусток до більш гнучкої моделі була природним наступним кроком”, — пояснює Хоган у внутрішній записці.

З 16 січня усі охочі зможуть взяти необмежену відпустку, в тому числі й нові співробітники Microsoft. Компанія й надалі пропонуватиме 10 корпоративних вихідних на рік, а також вихідні через хворобу, участь у суді присяжних чи втрату близьких людей. Працівники із невикористаними відпустками отримають одноразову виплату у квітні.

Політика оновлена лише для штатних працівників та не включає у перелік тих, хто працює погодинно за контрактом або перебуває за межами США (для останніх діятимуть пільги та правила, передбачені в їхніх країнах).

Microsoft — не перша велика технологічна компанія, яка запровадила необмежену відпустку. Раніше подібну політику ввели у Salesforce, LinkedIn, Oracle та Netflix.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Нові правила слідують за попередніми дозволами Microsoft щодо дистанційної роботи для великої кількості працівників (співробітникам дозволено працювати з дому менш як 50% їхнього робочого тижня, а менеджерам дозволити постійну віддалену роботу) а також “пандемійним бонусом” у розмірі $1500 — одноразової виплати працівникам, яку надали “на знак визнання унікального та складного фінансового року, який Microsoft завершила”.

Раніше Microsoft непомітно звільнила майже 1000 співробітників: скорочення торкнулися навіть команд зі створення технологій для держави та ігрового підрозділу Xbox.

Джерело: The Verge