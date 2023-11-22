Працівники заводу Tesla в Техасі — про вибухи, падіння й травми від роботів

У той час, як Tesla готується поставити свої перші Cybertruck клієнтам, звіт від The Information малює жахливу картину на техаському заводі, де будується цей пікап, включаючи вибух ливарної машини й робота, який порізав робітника.

Загалом стверджується, що на заводі Gigafactory в Остіні у 2022 році постраждав кожен 21 працівник. Дані отримані з обов’язкових звітів про травми, які Tesla подає до OSHA (медичний регулятор), передає The Verge.

Один з інцидентів у 2021 році стався з інженером, який підійшов до начебто вимкненої руки робота, але був притиснутий до стіни, бо машина несподівано почала виконувала запрограмовані рухи. Свідок розповів, що в інженера текла кров зі спини й рук, а після того, як хтось натиснув кнопку аварійної зупинки, той вирвався і залишив за собою кривавий слід.

У серпні 2022 року один із робітників потрапив під візок, що призвело до втрати працездатності на 127 днів. Через кілька днів інший працівник отримав травму голови, через яку не працював 85 днів.

Інші повідомлення про травми з’явилися нещодавно. Щонайменше один працівник отримав контузію після того, як його відкинуло від вибуху на ділянці лиття металу близько Нового 2023 року. Вибух, як стверджується, був спричинений випадковим потраплянням води в прес машину з розплавленим алюмінієм. Свідок, який бачив відео з камер спостереження, сказав, що вибух підняв у повітря кулю вогню і диму, пошкодив матрицю і згорнув двері, які герметизують камеру. Невідомо, чи повідомила Tesla про це OSHA, яка, як повідомляється, не проводила перевірку цього інциденту.

Інший працівник стверджує, що формувальна машина також неправильно герметизувалася і часто випльовувала розплавлений метал. Коли робітник запропонував рішення для усунення проблеми, він отримав догану, бо її вимкнення сповільнить виробництво.

У червні підрядники, які встановлювали металеві решітки для надземних переходів на заводі, впали на землю через відсутність захисного обладнання. Частина металевого настилу впала на них зверху, в результаті чого вони отримали переломи та прокол легені. OSHA провела перевірку цього інциденту й оштрафувала підрядників.

Це не єдиний випадок, коли речі падали зверху: є повідомлення про випадки падіння на землю повітропроводів кондиціонерів, сталевих балок та інших будівельних матеріалів поруч з автомайстрами.

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Завод Tesla у Фремонті в Каліфорнії також має бурхливу історію з травмами працівників. Рівень травматизму там вищий, ніж у середньому по країні. Компанію Tesla звинувачують у заниженні кількості травм і в тому, що вона не усунула небезпеку у відкритому наметі, який був встановлений для конвеєра, за що на неї накладають штрафи.

Gigafactory Tesla в Остіні вперше відкрилася у квітні 2022 року і була побудована приблизно через два роки після оголошення про її відкриття у 2020 році. Працівники описували компанію як таку, що має «ультражорстку» культуру праці, яка змушує їх працювати понаднормово, в небезпечних умовах, зазнавати утисків тощо.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск історично протидіяв спробам своїх працівників об’єднатися в профспілки. Він вирішив побудувати завод у Техасі, де діє принцип «права на працю» і де профспілкам складніше організовувати працівників. Схожа ситуація й на іншому підприємстві Маска в Техасі — SpaceX.