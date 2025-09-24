banner
Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1, оновленою камерою та збільшеною батареєю

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю
Xiaomi 15T Pro

Останнє вітання минулого покоління 15 надійшло за день до виходу Xiaomi 17. Флагмани Xiaomi 15T отримали більший дисплей та батарею, кращу камеру та решту компонентів.

Обидві моделі майже мають той самий дисплей 6,83” OLED із роздільною здатністю 1280 x 2772 пікселів, його максимальна яскравість становить 3200 ніт. Екран підтримає DC dimming для контролю ШІМ, HDR10+ та Dolby Vision. У Xiaomi 15T Pro дисплей працює на частоті 144 Гц, а у базового 15T вона обмежена 120 Гц. Також обидва телефони мають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, акумулятор на 5500 мАг та HyperOS 3 “з коробки”.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

Xiaomi 15T Pro

Всередині 15T Pro працює процесор Dimensity 9400+ з системою охолодження 3D IceLoop. Так, йому вже рік, а MediaTek щойно анонсувала чип 9500, але має вистачити “за очі”. Телефон оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ накопичувачем даних UFS 4.1.

Основна камера побудована на базі того ж 50 МП Light Fusion (1/1,31”) від OmniVision, що й минулого року. Матриця з пікселями 1,2 мкм і розташована за об’єктивом f/1,62 з оптичною стабілізацією зображення. Новим є 50 МП телеоб’єктив 5x/115 мм, f/3.0, теж з OIS — більше, ніж 2.6x/60 мм у торішній моделі. Ультраширококутна камера має 12 МП сенсор та об’єктив 120° 15 мм. Селфі-камера на 32 МП має об’єктив 90° 21 мм.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

Усі три задні камери можуть записувати відео HDR10+ (4K / 30 к/с). Основна камера також знімає відео у форматі 8K / 30 к/с, а також 4K / 120 к/с. Підтримується формат 4K / 60 к/с у 10-бітному режимі Log з підтримкою LUT.

Новий Pro тонший за торішній (7,96 мм), завдяки рамі з алюмінієвого сплаву 6M13. Однак важить він приблизно стільки ж — 210 г. Телефон має захист IP68 і може занурюватися у прісну воду на глибину до 3 м (раніше це було 2 м). Обидві моделі 15T мають захист Gorilla Glass 7i на передній та скловолокнистій задній панелях.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

15T Pro пропонує швидше заряджання, ніж у 15T потужністю 90 Вт та бездротовою зарядкою HyperCharge потужністю 50 Вт. Xiaomi обіцяє понад 15 годин безперервного використання. телефон підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0 та NFC, а також офлайн-зв’язок з голосовим чатом між двома телефонами на відстані до 1,9 км (1,3 км у 15T).

Xiaomi 15T

Телефон базується на Dimensity 8400-Ultra, але також має систему охолодження 3D IceLoop. В ньому встановлені 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ або 512 ГБ UFS 4.1. Xiaomi 15T підтримує лише дротове заряджання потужністю 67 Вт, Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.0.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

У 15T відсутній сенсор Sony, котрий був у, його замінив Light Fusion 800. Це аналогічний за розміром 1/1,5” 50 МП з розміром пікселів 1,0 мкм. Камера має об’єктив f/1,7 з оптичною стабілізацією. Модель оснащена телеоб’єктивом 2x/46 мм із сенсором 50 МП. Також є надширококутна камера на 12 МП та селфі-камера на 32 МП.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

15T не може знімати відео 8K, але підтримує HDR10+ у форматі 4K 30 кадрів/с та 10-бітний Log у форматі 4K 60 кадрів/с. Обидва телефони мають об’єктиви Leica Summilux та покращені режими Portrait Master.

Представлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєюПредставлені Xiaomi 15T та 15T Pro: з Dimensity 9400+, UFS 4.1 оновленою камерою та збільшеною батареєю

Xiaomi 15T Pro доступний у кольорах Black, Gray та Mocha Gold за ціною €799.90 / 12 ГБ + 256 ГБ, €899.90 / 12 ГБ + 512 ГБ та €999.90 12 ГБ + 1 ТБ. Xiaomi 15T має дещо відмінну колірну гаму Black, Gray та Rose Gold (трохи світліший). Модель 12 ГБ + 256 ГБ коштує €649,90, а за 12 ГБ + 512 ГБ просять €699,90.

Джерело: GSMArena

