Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

Xiaomi 17 Pro та Pro Max

Xiaomi нарешті показала всю лінійку та кольори флагманів. Тепер точно відомо, який вигляд має базова модель, та чи отримають Xiaomi 17 Pro окрему селфі-камеру.

Компанія опублікувала зображення всіх Xiaomi 17 у соціальній мережі Weibo. Йдеться про телефони, котрі мають з’явитися 25 вересня, а про Ultra все ще відомо досить мало. Базовий Xiaomi 17 також досі був найменш відомим, оскільки витоки та офіційна інформація останніх днів стосувалася переважно моделей Pro.

На рендерах можна побачити апарат у світло-блакитному та білому кольорах. Він не має додаткового дисплея на задній панелі, але представляє перероблений острів камери з м’якшою заокругленою формою. Окремі модулі камери тепер трохи виступають, як у лінійці iPhone 17. Загальні обриси також більш закруглені. Xiaomi 17 матиме 6,3” плаский дисплей з рамками 1,18 мм та співвідношенням сторін 19,6:9. Його вага становить 191 г.

Xiaomi 17 Pro показані у кольорах Cold Smoke Purple (насичений бузковий) та Forest Green (хакі). Більший та менший телефон також матимуть плаский екран, на відміну від торішнього дизайну з мікровигинами. Кути теж більш закруглені, як і в основної моделі. Як вже відомо, на їхньому блоці камер розташований другий дисплей Magic Back Screen, можливості якого можна побачити на двох промовідео компанії, опублікованих раніше. Зображення також вказують на продовження співпраці Xiaomi з Leica.

Голова маркетингу Xiaomi Сісі Лао Вей також записала відео, на якому всі смартфони в усіх кольорах демонструються наживо. видно, що компанія цьогоріч обрала м’яку пастельну гаму без яскравих відтінків, дещо посилену у старших моделях. На додачу до рендерів, можна побачити темно-сірий та рожевий Xiaomi 17, а також білі та сірі Pro.

Нагадаємо, Xiaomi 17 вийдуть з новим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Неофіційно відома також місткість усіх батарей, включно з Xiaomi 17 Ultra. Як можна бачити, телефони все ж матимуть фронтальну камеру, попри можливість селфі на основній.

Джерела: GizmoChina, Notebookcheck