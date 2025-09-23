Новини Пристрої 23.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги
Xiaomi 17 Pro та Pro Max

Xiaomi нарешті показала всю лінійку та кольори флагманів. Тепер точно відомо, який вигляд має базова модель, та чи отримають Xiaomi 17 Pro окрему селфі-камеру.

Компанія опублікувала зображення всіх Xiaomi 17 у соціальній мережі Weibo. Йдеться про телефони, котрі мають з’явитися 25 вересня, а про Ultra все ще відомо досить мало. Базовий Xiaomi 17 також досі був найменш відомим, оскільки витоки та офіційна інформація останніх днів стосувалася переважно моделей Pro.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

На рендерах можна побачити апарат у світло-блакитному та білому кольорах. Він не має додаткового дисплея на задній панелі, але представляє перероблений острів камери з м’якшою заокругленою формою. Окремі модулі камери тепер трохи виступають, як у лінійці iPhone 17. Загальні обриси також більш закруглені. Xiaomi 17 матиме 6,3” плаский дисплей з рамками 1,18 мм та співвідношенням сторін 19,6:9. Його вага становить 191 г.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтригиXiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги

Xiaomi 17 Pro показані у кольорах Cold Smoke Purple (насичений бузковий) та Forest Green (хакі). Більший та менший телефон також матимуть плаский екран, на відміну від торішнього дизайну з мікровигинами. Кути теж більш закруглені, як і в основної моделі. Як вже відомо, на їхньому блоці камер розташований другий дисплей Magic Back Screen, можливості якого можна побачити на двох промовідео компанії, опублікованих раніше. Зображення також вказують на продовження співпраці Xiaomi з Leica.

Xiaomi 17: офіційні зображення та відео всієї лінійки розкривають дві головних інтриги
Xiaomi 17 на відео Сісі Лао Вей

Голова маркетингу Xiaomi Сісі Лао Вей також записала відео, на якому всі смартфони в усіх кольорах демонструються наживо. видно, що компанія цьогоріч обрала м’яку пастельну гаму без яскравих відтінків, дещо посилену у старших моделях. На додачу до рендерів, можна побачити темно-сірий та рожевий Xiaomi 17, а також білі та сірі Pro.

Нагадаємо, Xiaomi 17 вийдуть з новим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Неофіційно відома також місткість усіх батарей, включно з Xiaomi 17 Ultra. Як можна бачити, телефони все ж матимуть фронтальну камеру, попри можливість селфі на основній.

Джерела: GizmoChina, Notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140
Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Xiaomi Redmi G27Q 2026: ігровий монітор з 2K, 200 Гц та HDR400 лише за $112
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс
Вийшли монітори Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 і ще дві моделі
Xiaomi тестує довшу SU7: невелике збільшення, але значно комфортніший салон
Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося
Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
"iPhone за $2000 — це нормально": Apple подолала важливу "психологічну" межу з випуском Pro Max на 2 ТБ
Офіційні рендери Xiaomi Redmi 15 — дві версії, 7000 мАг, від $215
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17
Xiaomi 17 Pro: відео демонструє роботу другого дисплея
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Xiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати